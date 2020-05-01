GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

İspanya`da hükümetten `küçülme` tahmini

01.05.2020 14:45

Son güncelleme : 01.05.2020 14:45
İspanya`da hükümet, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 9,2 küçüleceği öngörüsünde bulundu.



AA

Hükümet Sözcüsü ve Maliye Bakanı Maria Jesus Montero ile Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Nadia Calvino, Kovid-19'un ülke ekonomisi üzerindeki  etkileri ve hükümetin bütçe planıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Calvino, ekonomi tahminlerini  belirsizlikler arasında yaptıkları için oldukça ihtiyatlı olduklarını belirterek,  2020 yılında GSYH'de yüzde 9,2'lik gerileme ve işsizlik oranında yüzde 19'a varan  artış öngördüklerini söyledi.

Calvino, İspanyol ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde dibe  vuracağını, sonrasında V asimetriğinde toparlanmaya geçeceğini ifade etti.

HÜKÜMET, ÜLKE TARİHİNİN EN BÜYÜK EKONOMİK KRİZİYLE KARŞI KARŞIYA

Hükümetin AB'ye dün gönderdiği İstikrar Planı'nda, 2020 yılında yüzde  10,34'lük kamu açığı, yüzde 115,5'lik kamu borcu ile 2019'a göre yatırımda yüzde  25,5, ihracatta yüzde 27,1, ithalatta yüzde 31, kişi başına düşen milli gelirde  yüzde 10,1, özel tüketimde yüzde 8,8 ve istihdamda yüzde 9,7'lik düşüş  öngörüldüğü bilgisine yer verildi.

Buna göre, İspanya'da geçen yıl yüzde 2,82 olan kamu açığı toplamda 115 milyar 671 milyon euro ile GSYH'nin yüzde 10,34'üne kadar çıkacak.

Ülke tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya kalan hükümet, 2021 yılı için ise yüzde 6,8'lik ekonomik büyüme tahmini yaptı.

Hükümetin öngörülerine göre, Kovid-19'dan kaynaklanan bu yılki ekonomik daralma 2021'de aynı hızda toparlanma göstermeyecek.

İspanya Merkez Bankası ise 2 hafta önce açıkladığı raporda, İspanyol ekonomisinin 2020 yılında yüzde 6,6 ila yüzde 13,6 aralığında küçüleceği  tahmininde bulunmuştu.

Uluslararası Para Fonu da (IMF) İspanyol ekonomisi için yüzde 8'lik küçülme öngörüsü açıklamıştı.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05101.110
Değişim :  -0,48% |  -485,22
Açılış :  101.996  
Önceki Kapanış :  101.595  
En Yüksek
102.328 En Düşük
99.360
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ZOREN 1,26 64.580.252 % 0,00  
SARKY 5,53 11.604.734 % 0,00  
TKFEN 14,25 119.995.651 % 0,00  
SMART 10,06 136.517.120 % 0,00  
AKBNK 5,89 343.150.272 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7815 8,8255 % 0,08  
Frank 7,2716 7,3154 % 0,89  
Riyal 1,8665 1,8759 % 0,67  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.682 1.683 -4,06  
Altın Gr. 381 381 1,85  
Cumhuriyet 2.438 2.500 12,70  
Tam 2.503 2.561 13,00  
Yarım 1.219 1.252 6,40  
Çeyrek 612 626 3,20  
Gümüş.Ons 14,86 14,90 -0,09  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 0,01  
B. Petrol 26,32 26,32 -0,16  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru