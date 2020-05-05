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İspanya`da işsiz sayısında rekor artış

05.05.2020 11:46

Son güncelleme : 05.05.2020 11:46
İspanya Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanlığı, kamu hizmetlerinde kayıtlı işsiz sayısının bir önceki aya oranla nisanda yüzde 8 arttığını ve toplamda 3 milyon 831 bin 203`e çıktığını açıkladı.



AA

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının İspanya ekonomisi üzerindeki olumsuz etkileri resmi istatistiklere de yansıdı.

Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanlığı'nın açıkladığı nisan ayı işsizlik  rakamlarında, mart ayına göre 282 bin 891 ile görülen yüzde 8'lik artışın, ülke  tarihinde yüzde olarak kaydedilmiş en yüksek işsiz sayısı artışı olması dikkati çekti.

Ülkede işsiz sayısının bir yıl öncesine göre 667 bin 637 arttığı (yüzde 21,1) ve toplam sayının 3 milyon 831 bin 203 olduğu görüldü.

Kovid-19'dan dolayı nisan ayında durma düzeyine gelen ülke  ekonomisinde birçok şirketin ilan ettiği, "ERTE" olarak bilinen, geçici istihdam  düzenlemeleri yasasıyla işten çıkarılanlar da eklendiğinde toplam işsiz sayısının  5 milyon 197 bin 451'i bulduğu bildirildi.

Ayrıca, Kovid-19'dan dolayı olağanüstü halin ilan edildiği 14 Mart'tan  30 Nisan'a kadar olan sürede İspanya'da istihdam kaybının 947 bin 986 olduğu  kaydedildi.

İspanya'daki sol koalisyon hükümeti, Kovid-19'dan dolayı 2020 yılı  sonunda yüzde 9,2'lik ekonomik küçülme ve işsizlik oranında yüzde 19'a varan  artış tahmininde bulunuyor.




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