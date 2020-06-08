İtalya Ulusal İstatistik Kurumu (ISTAT), yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının en çok etkilediği ülkelerden olan İtalya`da GSYH`nin bu yıl yüzde 8,3 küçüleceği öngörüsünde bulundu.
ISTAT: İtalyan ekonomisi 2020`de daralacak
08.06.2020 14:41
Son güncelleme : 08.06.2020 14:41
AA
ISTAT'ın yılda 2 kez yayımladığı ekonomik görünüm raporunun ikincisinde, Aralık 2019'da İtalya'nın GSYH büyümesini 2020 için yüzde 0,6 olarak öngören kurumun, bunu yüzde 8,3 daralma olarak revize ettiği belirtildi.
Raporda, Kovid-19'u "eşi benzeri görülmemiş şok" olarak nitelendiren ISTAT'ın, 2020'de hanehalkı harcamalarında yüzde 8,7, yatırımlarda yüzde 12,5 düşüş öngördüğü, genel kamu harcamalarında ise yüzde 1,6'lık büyüme beklediği kaydedildi.
Raporda, ortalama işsizlik tahminini yüzde 9,9'dan yüzde 9,6'ya düşüren kurumun, İtalyan ekonomisinin 2021'de kısmen toparlanacağı ve yüzde 4,6 büyüyeceği öngörüsüne yer verildi.
İtalya'da, Kovid-19 salgınında yaklaşık 34 bin kişi hayatını kaybederken, salgına yönelik karantina tedbirlerinin ekonomiyi "sert şekilde" etkilemeye devam ettiği belirtiliyor.
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|MNDRS
|3,08
|47.392.307
|% 10,00
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|AYCES
|34,54
|2.160.286
|% 10,00
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|RTALB
|20,60
|6.816.725
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.254.845
|% 9,98
|
|MAALT
|87,70
|25.592.916
|% 9,97
|
|ALYAG
|1,22
|1.419.909
|% -9,63
|
|KRGYO
|3,51
|76.575.400
|% -7,63
|
|EMNIS
|3,61
|176.896
|% -6,72
|
|BALAT
|2,23
|215.332
|% -5,51
|
|ARTI
|2,20
|119.529
|% -4,35
|
|GARAN
|8,36
|865.004.604
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,75
|650.759.720
|% 6,71
|
|THYAO
|12,78
|445.830.300
|% 0,47
|
|ASELS
|32,08
|402.162.106
|% 0,63
|
|GSRAY
|3,68
|401.364.772
|% 5,44
|
|EKGYO
|1,75
|650.759.720
|% 6,71
|
|GSRAY
|3,68
|401.364.772
|% 5,44
|
|GARAN
|8,36
|865.004.604
|% 0,84
|
|IHLAS
|0,76
|60.341.519
|% 4,11
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|PETKM
|3,81
|303.246.514
|% 1,06
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,5542
|8,5971
|% 0,11
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|Frank
|7,0177
|7,0600
|% 0,24
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|Riyal
|1,8026
|1,8116
|% 0,35
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.693
|1.694
|8,31
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|Altın Gr.
|370
|370
|3,15
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|Cumhuriyet
|2.399
|2.430
|-17,00
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|Tam
|2.469
|2.497
|-21,30
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|Yarım
|1.205
|1.219
|-10,40
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|Çeyrek
|603
|610
|-5,20
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|Gümüş.Ons
|17,61
|17,65
|0,20
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|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,06
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|B. Petrol
|42,59
|42,59
|0,29
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