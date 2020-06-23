Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

İstihdam Kalkanı genç istihdamını kolaylaştıracak

23.06.2020 11:01

Son güncelleme : 23.06.2020 11:09
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, istihdamın korunmasını hedefleyen "İstihdam Kalkanı" paketinde, gençler ve 50 yaş üzerindekilerin istihdamını kolaylaştırıcı maddelerin olacağını bildirdi.



AA

Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genç istihdamına büyük önem verdiklerini, gençlerin istihdama katılımını artırıcı adımlar atacaklarını söyledi.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını sürecinde, çalışma hayatının  değişip dönüştüğünün net bir şekilde görüldüğüne dikkati çeken Selçuk, bu değişime bağlı olarak farklı çalışma modellerinin tercih edilmeye başlandığını  vurguladı.

Esnek çalışma, evden çalışma ve kısmi çalışma modellerinin söz konusu olduğunu anımsatan Selçuk, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, dünyayla kıyasladığında kısmi çalışmada çok geride. Hollanda'da iş gücünün yarısı kısmi çalışmada. İsveç'te iş gücündeki her dört  kişiden birisi kısmi çalışmada. Bizde ise oran yüzde 9,9 seviyesinde. AB  ortalaması yüzde 18'lerde. İstihdam Kalkanı'nda gençlerin ve 50 yaş  üzerindekilerin istihdamını kolaylaştırıcı maddeler olacak. Mevzuat anlamında çok  sıkıntımız yok ama farkındalık sağlamak için bazı teşvikler sağlayacağız."

Bakan Selçuk, kısmi çalışma modeliyle kadınlar ile 50 yaş üzerindekilerin, iş ve aile yaşamı dengesini daha rahat sağlayabileceğini,  kendilerine ve ailelerine daha fazla vakit ayırabileceğini söyledi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:52115.814
Değişim :  0,54% |  623,76
Açılış :  115.617  
Önceki Kapanış :  115.190  
En Yüksek
116.162 En Düşük
115.555
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
POLTK 139,50 77.981 % 9,93  
DGKLB 2,48 38.385.804 % 9,73  
MNDRS 3,67 29.318.672 % 9,55  
ULAS 4,51 4.111.235 % 9,20  
UZERB 5,74 181.350 % 8,51  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5351 8,5779 % 0,29  
Frank 7,2241 7,2676 % 0,42  
Riyal 1,8215 1,8306 % 0,11  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.756 1.756 1,29  
Altın Gr. 386 386 -0,43  
Cumhuriyet 2.506 2.520 -3,40  
Tam 2.571 2.584 -3,40  
Yarım 1.253 1.264 -1,70  
Çeyrek 628 633 -0,90  
Gümüş.Ons 17,81 17,84 0,07  
Gümüş Gr. 3,90 3,91 0,01  
B. Petrol 43,20 43,20 0,12  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru