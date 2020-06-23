Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, istihdamın korunmasını hedefleyen "İstihdam Kalkanı" paketinde, gençler ve 50 yaş üzerindekilerin istihdamını kolaylaştırıcı maddelerin olacağını bildirdi.
İstihdam Kalkanı genç istihdamını kolaylaştıracak
23.06.2020 11:01
Son güncelleme : 23.06.2020 11:09
AA
Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genç istihdamına büyük önem verdiklerini, gençlerin istihdama katılımını artırıcı adımlar atacaklarını söyledi.
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını sürecinde, çalışma hayatının değişip dönüştüğünün net bir şekilde görüldüğüne dikkati çeken Selçuk, bu değişime bağlı olarak farklı çalışma modellerinin tercih edilmeye başlandığını vurguladı.
Esnek çalışma, evden çalışma ve kısmi çalışma modellerinin söz konusu olduğunu anımsatan Selçuk, şunları kaydetti:
"Ülkemiz, dünyayla kıyasladığında kısmi çalışmada çok geride. Hollanda'da iş gücünün yarısı kısmi çalışmada. İsveç'te iş gücündeki her dört kişiden birisi kısmi çalışmada. Bizde ise oran yüzde 9,9 seviyesinde. AB ortalaması yüzde 18'lerde. İstihdam Kalkanı'nda gençlerin ve 50 yaş üzerindekilerin istihdamını kolaylaştırıcı maddeler olacak. Mevzuat anlamında çok sıkıntımız yok ama farkındalık sağlamak için bazı teşvikler sağlayacağız."
Bakan Selçuk, kısmi çalışma modeliyle kadınlar ile 50 yaş üzerindekilerin, iş ve aile yaşamı dengesini daha rahat sağlayabileceğini, kendilerine ve ailelerine daha fazla vakit ayırabileceğini söyledi.
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