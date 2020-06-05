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İtalya yeniden ayağa kalkmak için çabalıyor

05.06.2020 12:13

Son güncelleme : 05.06.2020 12:13
Yeni tip corona virüsün (Kovid-19), Avrupa’da ilk ve en ciddi şekilde etkilediği ülke olan İtalya, salgını 56 günlük karantinayla kontrol altına alıp ihtiyatlı şekilde normale dönerken, Avrupa Birliği`nden (AB) gelecek destekle yeniden ayağa kalkmayı hedefliyor.



AA

Kovid-19’un dünya genelinde dikkate alınması, ilk çıkış yeri olan Çin ya da komşu ülkelerde yarattığı etkiden ziyade gelişmiş bir Batı ülkesi olan İtalya’nın ödediği ağır bedelle mümkün oldu. AA muhabiri, Kovid-19’un şu ana kadar 33 bin 689 can aldığı, 234 bin 13 kişiye bulaştığı Avrupa’daki başlangıç noktası olan İtalya'daki serüvenini derledi.

İtalya, ilk Kovid-19 vakası 30 Ocak’ta görüldü. Başbakan Giuseppe  Conte, ülkelerine gelen 2 Çinli turistte Kovid-19’a rastlandığını belirterek, corona virüsün İtalya'ya ulaştığını açıkladı. Çinli turistler, Roma’da tedavi  altına alındı.

Ülkede corona virüsün salgına dönüşmesinin başlangıcı ise 21 Şubat'ta  ilk yerleşik vaka ve ilk ölümün açıklanmasıyla oldu. Bu tarihten sonra vaka ve  ölü sayısı önlenemez şekilde yükselirken, İtalya adım adım karantinaya doğru  ilerledi.

Salgının ilk çıktığı günden itibaren peyderpey önlemler alan Conte  hükümeti, 8 Mart’ta ölü sayısının 133 ile üç hanelere ulaşmasının ardından  salgının ilk görüldüğü kuzeydeki Lombardiya bölgesi geneli ve 14 ili karantinaya  aldı.

Hükümetin bu kararı sonrası kuzeyden güneye göçün başlaması ve virüsün  bu şekilde güney bölgelere de yayılması neticesinde Başbakan Conte, sıkı  tedbirleri ülke geneline genişletme kararı aldı. Conte, ülkede 10 Mart’tan  itibaren seyahat, sokağa çıkma gibi pek çok kısıtlama öngören sıkı karantina  tedbirlerini yürürlüğe koydu. Hükümet daha sonra da tüm ticari faaliyetleri  durdurdu.

Ülkedeki karantina tedbirlerinin ardından ölü ve vaka sayısındaki  artış devam etti. Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 21 Mart’ta 24  saatte 6 bin 557 yeni vaka ile en yüksek vaka artışı yaşanırken, 27 Mart’ta  kaydedilen 969 ölüm, salgın sürecinde 24 saatte kayıtlara geçen en yüksek ölü  sayısı oldu.

SALGINDAN EN ÇOK LOMBARDİYA BÖLGESİ ETKİLENDİ

İtalya’da salgından en çok kuzeyde sanayinin lokomotifi olan  Lombardiya, Piyemonte, Emilia-Romagna ve Veneto bölgeleri etkilendi. Dün  itibarıyla toplam 33 bin 689 ölüden 16 bin 201’i Lombardiya’dan, 4 bin 154’ü  Emilia-Romagna’dan, 3 bin 910’u Piyemonte’den, 1934’ü de Veneto bölgesinden  çıktı.

Lombardiya'nın en ağır kaybı yaşamasının nedenleri arasında bölgede  yaşayan insanların sosyal olması ve karantina tedbirlerine ilk günlerde uymaması,  ev ile iş yerleri arasında tren ya da arabalarıyla mesafe katetmeleri ve bunun da  virüsün yayılmasına yardımcı olması, semptom göstermeyen gençlerin aile  büyüklerine ziyaret sırasında virüsü bulaştırması, yaşlı bakımevlerinde salgının  yayıldığının çok geç fark edilmesi yer aldı.

Bölgedeki Bergamo kentinin takımı Atalanta'nın UEFA Şampiyonlar Ligi  maçlarını oynadığı Milano’da 19 Şubat’ta Valencia ile yaptığı maçı izlemek için  40 bini aşkın taraftarın şehir değiştirmesinin de virüsün hem Lombardiya hem  İtalya hem de İspanya’ya yayılmasında büyük rol oynadığı ileri sürüldü.

Ülkede ölü sayısının yüksek olmasının bir nedeni olarak da hastane,  yoğun bakım ve tıbbi cihaz yetersizliği olarak öne çıktı. Özellikle vakaların  fazla olduğu ilk günlerde yoğun bakım ünitelerinin dolup taşması, solunum cihazı  ve koruyucu maske ile önlük yetersizliği ciddi şekilde hissedildi. Ülke basınında  ve sosyal medyada, dönem dönem kurtarılamayacak yaşlı hastaların yerine  kurtarılabilecek durumdakilerin seçilerek yoğun bakıma alındığına dair iddialar  yer aldı.

KADEMELİ NORMALLEŞME SÜRECİ

Ülkede, 10 Mart’ta uygulanmaya başlanan sıkı karantina tedbirlerinin  nisan ayının ikinci yarısında vaka eğrisinde düşüşü getirmesiyle kademeli normale  dönüş tartışmaları başladı.

Başbakan Conte, Kovid-19 krizinden önce de zorda olan İtalyan  ekonomisini rahatlatmak için 4 Mayıs’ta "virüsle birlikte yaşanılacak dönem"  olarak andığı "2. aşama"ya geçileceğini duyurdu. Böylece İtalya 56 gündür  uygulanan sıkı karantina tedbirleriyle salgını kontrol altına alıp normalleşmeyi  kademeli şekilde başlattı. Ülkede, 4 Mayıs’ta imalat sanayi ve inşaat sektöründe  4,5 milyon kişi işbaşı yaptı. 

Salgın eğrisindeki düşüşün devam etmesiyle hükümet, daha önce 1  Haziran’da açılacağını duyurduğu restoran, kafe, müze, kütüphane ve  ibadethanelerin de açılışını 18 Mayıs'a çekti.

Takvimler 3 Haziran’ı gösterdiğinde İtalya, hem ülke içi seyahat  kısıtlamasını hem de AB ülkelerine sınırlarını açarak karantina tedbirlerinin son  büyük kısıtlamasını da yürürlükten kaldırdı. 

KOVİD-19'UN İTALYA’DA ÖLDÜRÜCÜLÜK ORANI YÜKSEK

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) 3 Haziran’da, incelenen 234 bin  119 Kovid-19 vakasında virüsün öldürücülük oranını 13,8 olarak açıkladı. 

Vakaların ortalama yaşı 62 olurken, 32 bin 354 ölüme dair yapılan  incelemede, yüzde 95,3’ünün yani 30 bin 858 kişinin 60 yaş ve üzeri gruptan  olduğu belirtildi. 60 yaş ve üzeri grupta en çok can kaybı ise yüzde 40,9 (13 bin  233 kişi) ile 80-89 yaş aralığı oldu. 

Ölenlerin büyük kısmının yaşlı olması, İtalya’da özellikle "İkinci  Dünya Savaşı’nı gören bir neslin eridiği", "ülkenin bir döneme ışık tutan  hafızasını yitirdiği" şeklinde yorumlandı.

İTALYA YENİDEN AYAĞA KALKMAK İÇİN AVRUPA'DAN MEDET UMUYOR

Kovid-19 salgını, ekonomik büyümede yıllardır yapısal sorunlardan  dolayı sıkıntılar yaşayan İtalyan ekonomisine de büyük darbe vurdu. 

İtalya Merkez Bankası Başkanı Ignazio Visco, 29 Mayıs’ta yaptığı  açıklamada, virüs nedeniyle gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) bu yıl yüzde 9  ile yüzde 13 arasında bir daralmaya maruz kalacağını söyledi.

Conte hükümeti, üç ayrı teşvik paketiyle sağlık başta olmak üzere pek  çok sektörü desteklemek üzere toplamda 80 milyar avroluk kaynak tahsis etmesine  karşın ülkede ekonomik açıdan birçok işletme zorluk çekiyor. Öte yandan, salgının  ekonomik etkisiyle mücadele edemediği gerekçesiyle hükümeti protestolar da arttı.  

Bu noktada Avrupa Komisyonunun Kovid-19'un ekonomik etkileriyle  mücadele için teklif ettiği 750 milyar avroluk kurtarma paketinden 172,7 milyarla  aslan payını alması planlanan İtalya, ekonomisine destek olmak için bu kaynağın  hızla onaylanmasını umuyor.

İtalya’nın Avrupa’dan umutla beklediği bir diğer husus ise Avrupa içi turizm.

İç turizme odaklanacağı sinyalini daha önce veren İtalya, Avrupalı  vatandaşları da ülkeye çekmek için 3 Haziran itibarıyla sınırlarını AB ülkelerine  açtı. Buna karşılık çoğu AB ülkesinin İtalya’ya sınırlarını açmaması İtalyan  yetkililerin tepkisini çekti. 

Başbakan Conte, "İtalya’ya yönelik ayrımcı politikaları kabul  edilemez" derken, ülkesinin şeffaf olmasının bedelini ödememesi gerektiğini belirtti. İtalya, Avrupalı turistleri ülkeye çekerek turizm sektöründeki kaybını azaltmak istiyor.   




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