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İtalya`da hükümet yeni teşvik paketini onayladı

14.05.2020 08:55

Son güncelleme : 14.05.2020 08:55
İtalya’da hükümet, yeni tip corona virüs (Kovid-19) acil durumundan çıkmak için hazırlanan 55 milyar euro değerindeki teşvik paketini onayladı.



AA

Başbakan Conte, bakanlar kurulunun ardından Başbakanlıkta düzenlediği  basın toplantısında, kabine olarak ailelere ve işletmelere yardımcı olması  amacıyla 55 milyar avroluk yeni teşvik paketini onayladıklarını söyledi.  Başbakan, söz konusu paketin muhalefetin desteği ve iyileştirmesiyle parlamentoda  kabul edilmesi umudunu dile getirdi.

Conte, ülkeyi "yeniden başlatacak kararname" olarak andığı yeni paket  için "Bugün büyük zorluk çeken bir ülke var. Bu paket, yeniden başlatma  aşamasının ön koşullarını ekonomik ve sosyal boyutta somutlaştırmak için var.  Hızlı bir başlangıç için işletmeleri yeniden başlatmak ve desteklemek için  önlemler sunuyoruz." dedi.

Giuseppe Conte, 55 milyar avroluk paketin 25,6 milyarının işçilere,  15-16 milyarının şirket ve işletmelere, 3,25 milyarının sağlık sektörüne, 2  milyarının turizme, 1,4 milyarının da üniversite ve bilimsel araştırmalara  ayrıldığı bilgisini verdi. 

Başbakan, bu kararnameyle işten çıkarmaların 5 ay boyunca  yasaklandığını, farklı vergi ödemelerinde ertelemelere gidileceğini, tüm  işletmelere 4 milyar avroluk vergi indirimi sağlandığını belirtti.

Conte, sosyal güvenlik sistemine kayıtlı serbest çalışan  profesyoneller için de 600 avroluk destek ödemelerinin ivedilikle yapılacağını,  bunun ilerleyen dönemde 1000 avroya kadar çıkabileceğini kaydetti.

Bu arada, bir soru üzerine, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında  herhangi bir turizm koridoru oluşturacak ikili anlaşmalara izin vermeyeceklerini  AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e de belirttiğini dile getiren Başbakan  Conte, bunun İtalya’nın AB dışında kalacağı anlamına geldiğini söyledi.

TARIM BAKANI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Başbakan ile basın toplantısına katılan bakanlardan, Ekonomi Bakanı  Roberto Gualtieri de "Yeniden başlatma" paketiyle amaçlarının zor durumdaki aile  ve işçilere destek olmak olduğunu ifade etti. 

Sağlık Bakanı Roberto Speranza da sağlık hizmetleri için ayrılan 3  milyar 250 milyonluk kaynağın, doğru yolda atılmış önemli bir adım olduğunu  vurguladı. 

Basın toplantısı sırasında kendi alanıyla ilgili konuşan Tarım Bakanı  Teresa Bellanova, bu paketle tarım sektörüne 1 milyar 150 milyon kaynak tahsis  edildiğini söyledi. Tarım sektöründe çalışan düzenli izni olmayan göçmenlerden  bahsederken gözyaşlarına hakim olamayan Bellanova, "Bugünden itibaren görünmez  olanlar, daha görünür olacak. Sömürülenlerin de çalışma izini olacak." dedi.   




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