Alibaba`nın kurucusu Jack Ma, SoftBank Yönetim Kurulu`ndaki üyeliğinden ayrılma kararı aldı.
Jack Ma, SoftBank Yönetim Kurulu`ndan ayrılıyor
18.05.2020 08:00
Son güncelleme : 18.05.2020 08:00
Alibaba'daki CEO'luk görevinden Eylül ayında emekliye ayrılan Jack Ma, SoftBank Yönetim Kurulu'nu da bırakacak.
Softbank Mali İşler Direktörü Yoshimoto Goto'nun yaptığı açıklamaya göre, Jack Ma'nın ayrılması sonrasında Şirket'in Yönetim Kurulu'nda üye sayısı 13'e çıkarılacak ve bu çerçevede 25 Haziran'da yapılacak Genel Kurul'da 3 yeni Yönetim Kulu üyesinin atanması ele alınacak.
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