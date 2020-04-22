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Japonya, Türkiye`de enerji yatırımı yapacak

22.04.2020 16:11

Son güncelleme : 22.04.2020 16:11
Japon Enechange ve Looop enerji firmaları kurdukları ortak fon üzerinden Denizli`deki bir güneş enerjisi tesisinin işletilmesi için 10 milyon dolarlık yatırım yapacak.



AA

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğinden yapılan bilgilendirmede, Enechange  ve Looop firmalarının Türkiye'ye yapacağı yatırıma ilişkin Zoom üzerinden video  konferans sistemiyle düzenlenen toplantının detayları paylaşıldı.

Buna göre, Japon Enechange ve Looop şirketlerinin kurdukları ortak fon  üzerinden Denizli'deki bir güneş enerjisi tesisinin işletilmesi için 10 milyon  dolarlık yatırım yapılacak. Yatırımın 2029'a kadar toplamda 100 milyon dolar  değerine ulaşması hedefleniyor. Söz konusu fona yatırım süresince başka firmalar  da katılabilecek.

Toplantıya, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Japonya  Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Doğal Kaynaklar ve Enerji Ajansı  Uluslararası İlişkiler Müdür Yardımcısı Kaneko Tomohiro, Enechange Üst Yöneticisi  Kiguçi Yohei, Looop Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Nakamura Soiçiro ile  davetliler katıldı.

Kaneko Tomohiro, buradaki konuşmasında, enerjide dışa bağımlılık  açısından Türkiye ve Japonya'nın benzer özelliklere sahip olduğunu belirtti.

İki ülke arasında enerji alanında iş birliği potansiyeli bulunduğuna  işaret eden Kaneko "Türkiye'ye enerji alanında yatırım yapmayı düşünen Japon  firmalarımızı tebrik ediyor, bizler de bakanlık olarak destek veriyoruz."  ifadesini kullandı.

Enechange Üst Yöneticisi Kiguçi Yohei de dekarbonizasyon yatırımlarına  yönelik eğilimin karşılığında, yenilenebilir güç tesislerinin işletilmesi,  yatırım ve yönetiminin trilyonlarca dolarlık büyüklüğe yükselmesinin beklendiğini  ifade etti.

Firma olarak elektrik gücü veri analiz teknolojilerine giriş  fırsatları aradıklarını belirten Kiguçi, deniz aşırı birçok yenilenebilir enerji  güç tesislerinde veri analizinin tam kapasiteli uygulanmadığına dikkati çekti.  Kiguçi, Enechange veri analiz kapasitelerinin deniz aşırı yatırımlara büyük aşama  kaydettireceğine inandığını bildirdi.

"TÜRKİYE'NİN DEVASA PİYASA HACMİ VAR"

Looop firması Başkanı ve Üst Yöneticisi Nakamura Soiçiro ise  Türkiye'de faaliyete başladıkları için memnun olduklarını belirterek,  "Türkiye'nin devasa piyasa hacmi ve büyüme potansiyeli var. Hükümet de iyi bir  yatırım ortamı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yenilenebilir enerjinin teşvik edilmesinin Türkiye ve Japonya özel  sektörlerinin karşılıklı iş birliğinde önemli bir örnek olacağını kaydeden  Nakamura, "Türkiye'de başarılı bir sonuç alınmasına yönelik gayret göstereceğim."  ifadesini kullandı.

HEDEF 2023'TE YÜZDE 30 YENİLENEBİLİR

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, dünyanın yeniden  hızlı bir kalkınma dönemine gireceğini ve enerji yatırımlarının öneminin zamanla  anlaşılacağını kaydetti.

Mercan, Türkiye'nin, enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'ini yurt  dışından sağladığını ve bu oranın aşağıya çekilmesi gerektiğini belirterek,  Türkiye'nin artan genç nüfusu ve ekonomisiyle dünyanın en hızlı büyüyen  ülkelerinden biri olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Avrupa'da en fazla enerji tüketen beşinci ülke olduğuna  işaret eden Mercan, 2023 yılı için yaklaşık 125 bin megavatlık enerji santraline  ve kurulu güce ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının bu kurulu güç içinde gittikçe artan  bir paya sahip olacağını belirten Mercan, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, üretimdeki payın en az yüzde 30'unun 2023 yılına kadar  yenilenebilir enerjiden karşılanması. 20 bin megavatlık rüzgar enerjisi, 5 bin  megavatlık güneş enerjisi, 1000 megavatlık jeotermal enerji, 1000 megavatlık  biyokütle enerji hedefleri Türkiye için çok uzakta olan hedefler değildir.  Türkiye hükümetinin 'feed-in tariff' (şebeke garantisi) stratejisiyle  yenilenebilir enerji yatırımları her zaman Türk ekonomisinin en önemli  unsurlarından biri olmaya devam edecektir. Bu nedenle, Türkiye'de yatırım yapacak  Japon enerji firmasını geleceğe yönelik vizyonundan dolayı tebrik ederim."

Mercan, Türkiye'nin yenilenebilir enerji konusundaki büyük  potansiyelinin gelecek dönemde Japon yatırımcıların gündemine gireceğini ümit  ettiğini ve konuda her türlü çalışmaya Tokyo Büyükelçiliği olarak destek  verileceğini belirtti.

Toplantı sonrası büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan  paylaşımda da "İki ülke arasında kazan-kazan ilişkisinin artarak devam etmesi  memnuniyet verici." ifadesi kullanıldı.





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