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Japonya`da rekor ek bütçe yasalaştı

12.06.2020 13:07

Son güncelleme : 12.06.2020 13:12
Japonya’da yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik 31,9 trilyon yenlik (297 milyar dolar) rekor ek bütçe Danışman Meclisi`nden (Sangiin) geçerek yasalaştı.



AA

Nisanda yasalaşan 25,6 trilyon yenlik (239 milyar dolar) ilk ek bütçe  sonrası, tamamıyla devlet tahvillerinden karşılanan ve ülke tarihinin en hacimli  ek bütçesi Sangiin'de kanunlaştırıldı.

Bütçe, salgında ekonomik zarara uğrayan küçük ve orta ölçekli  işletmeler ile yaşam tehlikesine rağmen hizmet veren sağlık çalışanlarına nakit  finans desteği imkanını içeriyor.

Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü sağlık tesislerinin her bir  çalışanına birer defalığına 200 bin yen ödenmesinin öngörüldüğü bütçede, solunum  tedavilerine yönelik yataklarını hastaların hizmete sunan hastanelerin  çalışanlarına da birer defalığına 100 bin yen ödeme yapılması yer alıyor.

Nakit sıkıntısı çeken küçük işletmelerinin kira desteği kapsamında 6  milyon yene (55 bin dolar) kadar destek alabileceği bütçede, önce 10 trilyon yen  değerinde açıklanan ihtiyat akçesinin, muhalefet cephesinin eleştirileri üzerine  5 trilyon yene indirilmesi kararlaştırıldı.

Hükümet yasalaşan ikinci bütçenin, ek kredi ve yatırım yardımlarıyla  toplamda 117 trilyon yen değerine ulaşacağını belirtiyor.

Öte yandan bütçenin, 2008 küresel mali krizinden bu yana ilk kez,  Japonya'nın borç bağımlılığı oranını yüzde 50'nin üzerine çıkaracağı iddia  ediliyor.




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