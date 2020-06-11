Johnson Matthey 3 yılda yaklaşık 2.500 çalışanını işten çıkaracak.
Johnson Matthey 2.500 çalışanını işten çıkaracak
11.06.2020 09:37
Son güncelleme : 11.06.2020 09:37
Corona virüs salgınının kirlilik filtrelerine talebi azaltması sonrası kimya şirketi Johnson Matthey, dünya genelinde yaklayık 2 bin 500 çalışanını önümüzdeki 3 yılda işten çıkaracağını duyurdu.
Johnson Matthey, 2020'de faaliyet karının yüzde 27 düşmesinin beklendiğini belirtirken, 2023 yılına kadar en az 80 milyon GBP tasarruf yapmayı hedeflediğini ifade etti.
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BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,80
|29.498.430
|% 97,87
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|IHLAS
|0,79
|250.349.680
|% 0,00
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|YAPRK
|10,51
|4.152.785
|% 0,00
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|TTKOM
|7,55
|109.068.483
|% 0,00
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|OZKGY
|3,40
|77.495.225
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,79
|250.349.680
|% 0,00
|
|YAPRK
|10,51
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|% 0,00
|
|TTKOM
|7,55
|109.068.483
|% 0,00
|
|OZKGY
|3,40
|77.495.225
|% 0,00
|
|OSTIM
|2,46
|35.904.584
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,95
|1.592.977.538
|% 0,00
|
|ASELS
|32,20
|1.091.842.176
|% 0,00
|
|GARAN
|8,19
|1.076.220.566
|% 0,00
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|THYAO
|12,67
|798.091.241
|% 0,00
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|GUSGR
|3,84
|748.710.645
|% 0,00
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|EKGYO
|1,95
|1.592.977.538
|% 0,00
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|IHLAS
|0,79
|250.349.680
|% 0,00
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|IHLGM
|1,52
|470.520.511
|% 0,00
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|GUSGR
|3,84
|748.710.645
|% 0,00
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|TSKB
|1,19
|207.439.061
|% 0,00
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,5767
|8,6197
|% -0,36
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|Frank
|7,1545
|7,1976
|% 0,09
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|Riyal
|1,8028
|1,8118
|% 0,19
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.728
|1.729
|-10,06
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-1,73
|
|Cumhuriyet
|2.442
|2.468
|-14,80
|
|Tam
|2.514
|2.539
|-11,30
|
|Yarım
|1.227
|1.238
|-5,50
|
|Çeyrek
|613
|620
|-3,20
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|Gümüş.Ons
|17,78
|17,83
|-0,30
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|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|-0,06
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|B. Petrol
|40,30
|40,30
|-1,43
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