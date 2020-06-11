Johnson Matthey 2.500 çalışanını işten çıkaracak















Corona virüs salgınının kirlilik filtrelerine talebi azaltması sonrası kimya şirketi Johnson Matthey, dünya genelinde yaklayık 2 bin 500 çalışanını önümüzdeki 3 yılda işten çıkaracağını duyurdu.Johnson Matthey, 2020'de faaliyet karının yüzde 27 düşmesinin beklendiğini belirtirken, 2023 yılına kadar en az 80 milyon GBP tasarruf yapmayı hedeflediğini ifade etti.