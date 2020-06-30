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Johnson`dan ekonomiyi ayağa kaldırma sözü

30.06.2020 14:58

Son güncelleme : 30.06.2020 14:58
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni bir plan çerçevesinde ülkenin her bölgesinin kalkındırılmasının hedeflendiğini belirtti.



AA

West Midlands’te konuşan Johnson, salgınla birlikte ülkenin çözümlenmemiş meselelerine eğilmek istediğini, yeni bir ekonomik plan dahilinde  ülke ekonomisinin yeniden ayağa kaldırılacağını söyledi.

Johnson, söz konusu plan dahilinde altyapı yatırımlarının  hızlandırılması için 5 milyar sterlin ek kaynak ayrılacağını bildirdi.

Salgını bir fırsata çevirerek ülkenin uzun zamandır çözülmemiş  sorunlarının giderilmesi için  kullanmayı hedeflediğini belirten Johnson,  “Ülkenin çok fazla bölgesi geri bırakıldı, ihmal edildi, sevilmedi. Sanki birisi,  onların kaderinin metropolde yaşayanlar kadar önemli olmadığına dair stratejik  bir karar almış gibi. “ ifadelerini kullandı.

Johnson, “Şunu bilmenizi istiyorum; bu hükümetin sadece bu ülkeyi daha  iyiye doğru değiştirme vizyonu yok, (aynı zamanda) birleştirme ve aynı seviyeye  yükseltme misyonu var.” İfadelerini kullandı.

Salgının ekonomik etkilerinin uzun süreli olabileceğinin altını çizen  Johnson, “Hızlı bir şekilde çalışmalıyız. Gayri Safi Yurtiçi Hasılamızda şimdiden  baş döndürücü bir düşüş gördük. “ dedi.

Ülkenin mevcut krize mahkum kalamayacağını belirten Johnson, “Şu anda  yavaşça ve tedbirli bir şekilde kış uykusundan uyanıyoruz. İleride izlenecek  yolun tayin edilmesinin son derece önemli olduğuna inanıyorum. Böylece herkes  kısa, orta ve uzun vadeli düşünebilir ve planlama yapabilir.” dedi.

İngiltere’de 23 Mart tarihinde uygulanmaya başlayan karantinanın  kademeli olarak gevşetilmesi yolunda adımlar atılmaya devam ediliyor.

15 Haziran’da tüm perakende mağazalarının açıldığı İngiltere’de 4  Temmuz tarihinden itibaren restoran, kafe ve pubların açılması planlanıyor.

İngiliz ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,2 daralarak, 1979  yılından bu yana çeyreklik bazda en sert düşüşünü kaydetti.




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