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JP Morgan uyardı! Durgunluğa sürüklüyor...

20.03.2020 13:46

Son güncelleme : 20.03.2020 13:46
ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, Covid-19 salgınının ekonomiye olumsuz etkileri nedeniyle, Çin dışındaki gelişmekte olan ülkelerin yılın ilk yarısında durgunluğa sürüklenmekte oldukları uyarısı yaptı.



DHA

JP Morgan tarafından yayımlanan raporda, "Salgını önlemek için alınan önlemler arttığından ve gelişmiş ülke piyasaları gerilediğinden 2020'nin ilk yarısında Çin dışındaki gelişmekte olan ülkelerde durgunluk bekliyoruz" denildi.

Rapora göre, Latin Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde 2008-09 krizinden bu yana tek çeyrekte gözlenen en büyük daralmanın yaşanacağı öngörülüyor.

Türkiye ve Meksika'da büyümenin ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yıllıklandırılmış sırasıyla yüzde 17.2 ve yüzde 15.5 düşmesi bekleniyor. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesi gelişmekte olan ülkelerinde salgını durdurmak için alınan sert önlemler ve bu piyasaların Euro Bölgesi'yle olan bağlantıları nedeniyle ekonomik faaliyetlerde kalıcı kayıpların yaşanması bekleniyor.

Raporda Latin Amerika ülkeleri arasında GSYH'si en keskin gerileyecek ülkeler olarak Kolombiya, Brezilya ve Meksika gösterildi.





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