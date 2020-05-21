GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

`Kalıcı toparlanmayı gerçekleştirmeye odaklandık`

21.05.2020 10:02

Son güncelleme : 21.05.2020 10:20
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında geçilen "yeni normal"de önlemlerin yaşam tarzı olarak belirlenmesi gerektiğini belirterek, "Hasarın boyutlarını minimuma indirmek ve bu dönemin sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Bunun için de en başta sağlık diyerek üretim cephesinde kalıcı bir toparlanmayı gerçekleştirmeye odaklandık" dedi.



AA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Müşterek Komiteler Toplantısı,  Bakan Varank'ın da katılımıyla video konferans sistemiyle gerçekleştirildi.

Varank, burada yaptığı konuşmada, Kovid-19 nedeniyle küresel ekonomide  arz ve talep şoklarının yaşandığını anımsatarak, sürecin yeni bir dönemin  başlangıcına işaret ettiğini söyledi.

Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelede başarılı bir sınav verdiğini  vurgulayan Varank, ekonomik sürdürülebilirlik dikkate alınarak uygulanan  tedbirleri anlattı.

Varank, salgın döneminde Türk sanayisinin üretim kabiliyeti ve  değişikliklere hızla adapte olma becerisini gösterdiğini ifade ederek, aşı ve  ilaç geliştirme çalışmalarıyla tanı kiti ve tanı sistemleri alanında projelerin  devam ettiğini bildirdi.

Gelinen noktada, salgının seyrinin değişmesiyle normalleşme  adımlarının atıldığına işaret eden Varank, "Yeni normalde tedbirlerimizi yeni  yaşam tarzımız olarak belirlememiz gerekiyor. Hasarın boyutlarını minimuma  indirmek ve bu dönemin sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek  istiyoruz. Bunun için de en başta sağlık diyerek üretim cephesinde kalıcı bir  toparlanmayı gerçekleştirmeye odaklandık." diye konuştu.

Varank, son iki haftada reel sektörden normalleşme yönünde pozitif  sinyaller alındığını ifade ederek, organize sanayi bölgelerindeki (OSB) elektrik  tüketiminin mayıs başından itibaren artmaya başladığı bilgisini verdi.

Bursa'daki verileri de dikkatle takip ettiklerini vurgulayan Varank,  Demirtaş, Bursa, İnegöl, Nilüfer, Kestel ve Hasanağa OSB'lerinde, mayısın ilk iki  haftasında elektrik tüketiminin bir önceki ayın aynı dönemine göre ortalamada  yüzde 32 arttığını bildirdi.

Varank, TEKNOSAB OSB'nin altyapı çalışmalarında birinci ve ikinci  kısmın yüzde 90'ının tamamlandığını ve temmuz-ağustos döneminde burada ilk  yatırımların başlayacağını söyledi.

"REEL SEKTÖR ÇALIŞMAYA İSTEKLİ"

Ülke genelinde otomotiv ana fabrikalarının tümünün çalıştığını ve  tekstilde tekrar üretime geçen firmaların bulunduğunu belirten Varank, sektör  temsilcileri ve OSB yönetimlerinin çalışma isteğinin görüldüğünü dile getirdi.

Varank, içinde yaşanılan dönemin kodlarının güvenli üretim, ticaret ve  turizm gibi tanımlamalar üzerinden şekilleneceğini ifade ederek, bu kapsamda  sağlıklı üretim kurallarının belirlendiğini hatırlattı.

Getirilen tedbirlerin sanayi işletmelerinde çalışanların sağlığını  gözettiğini vurgulayan Varank, tedbirlerin düşük maliyetle işletmelerin rekabet  gücüne güç katacağını kaydetti.

Varank, dünyada standartların oluşmadığı bu alanda Türkiye olarak öncü  olmak istediklerine dikkati çekerek, firmalara bu kurallara uyarak güvenli üretim  belgelerini almaları çağrısında bulundu. Bakan Varank, "Kurallara uyulması  durumunda salgının üretime olan etkisi azalarak yok olacak. Pandemiye karşı  dayanıklılığınız artacak ve dış talepte başlayan iyileşmeyle birlikte Kovid-19  sonrası dönemde rakiplerinizin önüne geçebileceksiniz." değerlendirmesinde  bulundu.

"Yeni normal"e geçişte küresel tedarik zincirlerinin yeniden  şekillendiğine işaret eden Varank, dünya ekonomisinde yeni üretim merkezlerinin  oluşmaya başlayacağını ve bu noktada Türkiye'nin önünde önemli bir fırsat  bulunduğunu, Bursa'nın da sahip olduğu avantajlarla pek çok yabancı yatırımcının  hedefi haline de gelebileceğini anlattı.

Varank, sanayicilerin bu duruma karşı atik olmaları ve uluslararası iş  birliği imkanlarını zorlamaları gerektiğini belirterek, "Sektörünüzde faaliyet  gösteren uluslararası firmalarla irtibat kurun, ortak iş yapmanın yollarını  araştırın. Tedarikte sahip olduğunuz kapasiteyi böyle iş birlikleriyle katma  değerli alanlara taşıyın." diye konuştu.

"TEMMUZDA YENİ ÇAĞRIYA ÇIKILACAK"

Geçen yıl uygulanmaya başlanan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi  Programı'nda gelecek ay makine sektöründe çıkılan çağrının sonuçlarını  açıklayacaklarını bildiren Varank, temmuzda da yeni çağrıların açılacağı  bilgisini verdi.

Varank, programla üretimde yeni yöntemler deneyip yurt içi  kaynaklardan en iyi şekilde faydalanmanın amaçladığını belirterek, çağrıların  yakından takip edilmesi tavsiyesinde bulundu.

Bursa'daki "model fabrika"ya da değinen Varank, "Firmaların yalın  eğitim ve dijital dönüşüm eğitimleri başarıyla devam ediyor. Model fabrikanın  Bursa sınırlarını aşarak Mersin, Gaziantep, Konya, Kayseri, Tarsus, Ardahan,  Balıkesir, Bilecik ve Eskişehir'den de ziyaretçileri olduğunu biliyorum. Bu durum  sanayideki farkındalığı göstermesi açısından oldukça sevindirici." ifadelerini  kullandı.

Varank, geçen hafta açıklanan KOSGEB'in yeni destek mekanizmasının  önemine de işaret ederek, model fabrikalarda eğitim alarak işletmelerini  dönüştürecek KOBİ’lerin eğitim giderlerinin 70 bin liraya kadar olan kısmını  karşılayacaklarını hatırlattı. Varank, şunları kaydetti:

"Model fabrikalarda alacağınız eğitimler size verimlilik ve rekabet  artışı olarak dönecek. Ankara'da model fabrikalarda eğitim almış ve işletmelerini  dönüştüren şirketlerin yüzde 100-150'lilere varan verimlilik oranlarından  bahsetmeleri beni memnun etti. Bu çalışmamızın Türk sanayisinin dönüşümünde  oldukça etkili olacağına inanıyoruz."

Varank, Türkiye'nin yerli üretim üssü Bursa'nın sanayisine gelecek  dönemde çok daha fazla iş düşeceğini belirterek, Bakanlık olarak her türlü  desteği vereceklerini sözlerine ekledi.

Toplantıya, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da katıldı.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:05102.473
Değişim :  0,31% |  315,85
Açılış :  102.224  
Önceki Kapanış :  102.158  
En Yüksek
102.651 En Düşük
102.224
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SODSN 15,24 157.688 % 9,96  
TKURU 20,86 254.325 % 9,96  
YONGA 22,32 199.005 % 9,95  
ETILR 3,67 83.933 % 9,88  
KPHOL 3,13 37.372 % 9,82  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2587 8,3002 % -0,34  
Frank 7,0022 7,0444 % -0,14  
Riyal 1,8026 1,8117 % -0,03  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.737 1.737 -10,89  
Altın Gr. 379 379 -2,30  
Cumhuriyet 2.451 2.486 -17,10  
Tam 2.523 2.550 -17,50  
Yarım 1.231 1.247 -8,60  
Çeyrek 616 624 -4,30  
Gümüş.Ons 17,19 17,22 -0,36  
Gümüş Gr. 3,74 3,75 -0,08  
B. Petrol 36,41 36,41 0,66  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru