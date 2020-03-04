Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı`nın bütçesinden bu yıl kalkınma ajanslarına ayrılacak 331 milyon 755 bin liralık transfer ödeneğinin yüzde 85`lik kısmının dağılımı belirlendi. 281 milyon 991 bin 750 liralık bu kısımdan en yüksek pay Van, Muş, Bitlis, Hakkari`yi kapsayan kalkınma ajansına tahsis edilecek.
Kalkınma ajanslarına 282 milyon lira transfer ödeneği
04.03.2020 09:47
Son güncelleme : 04.03.2020 09:47
AA
2020 Yılında Kalkınma Ajanslarına Kullandırılacak Transfer Ödeneklerinin Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçesinden ayrılması kararlaştırılan kalkınma ajanslarının bu yılki transfer ödeneği 331 milyon 755 bin lira
oldu. Bu ödeneğin yüzde 85'lik kısmına denk gelen 281 milyon 991 bin 750 liralık kısmının ajanslar arasındaki dağılımı Sosyoekonomik Gelişmişlik Endeksi ve nüfus değerleri esas alınarak belirlendi.
Bu çerçevede en yüksek ödenek 14 milyon 776 bin 406 lira ile Van, Muş, Bitlis, Hakkari'yi kapsayan kalkınma ajansına verildi.
Ödeneğin yüzde 15'lik kısmına denk gelen 49 milyon 763 bin 250 lirası da ajansların geçen yılki performansına göre yıl içinde Bakanlık tarafından aktarılacak.
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|% 0,00
|
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|% 0,00
|
|KOZAA
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|
|OLMIP
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|% 0,00
|
|PETKM
|3,80
|290.298.133
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,39
|85.754.383
|% 0,00
|
|KCHOL
|18,20
|62.595.560
|% 0,00
|
|KOZAA
|11,92
|126.673.559
|% 0,00
|
|OLMIP
|4,29
|4.017.487
|% 0,00
|
|PETKM
|3,80
|290.298.133
|% 0,00
|
|ASELS
|30,48
|1.565.723.915
|% 0,00
|
|THYAO
|12,22
|1.205.977.083
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|
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|
|ODAS
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|
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|% 0,00
|
|ODAS
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|% 0,00
|
|KARSN
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|376.240.027
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,38
|256.167.952
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,56
|384.743.450
|% 0,00
|
|IHYAY
|1,15
|172.761.956
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8393
|7,8786
|% 0,61
|
|Frank
|6,3834
|6,4218
|% 0,36
|
|Riyal
|1,6315
|1,6396
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.642
|6,24
|
|Altın Gr.
|324
|324
|3,42
|
|Cumhuriyet
|2.101
|2.133
|-13,00
|
|Tam
|2.091
|2.143
|-14,01
|
|Yarım
|1.011
|1.037
|-6,78
|
|Çeyrek
|507
|518
|-3,38
|
|Gümüş.Ons
|17,20
|17,24
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,04
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