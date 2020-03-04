GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Kalkınma ajanslarına 282 milyon lira transfer ödeneği

04.03.2020 09:47

Son güncelleme : 04.03.2020 09:47
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı`nın bütçesinden bu yıl kalkınma ajanslarına ayrılacak 331 milyon 755 bin liralık transfer ödeneğinin yüzde 85`lik kısmının dağılımı belirlendi. 281 milyon 991 bin 750 liralık bu kısımdan en yüksek pay Van, Muş, Bitlis, Hakkari`yi kapsayan kalkınma ajansına tahsis edilecek.



AA

2020 Yılında Kalkınma Ajanslarına Kullandırılacak Transfer Ödeneklerinin Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçesinden ayrılması kararlaştırılan kalkınma ajanslarının bu yılki transfer ödeneği 331 milyon 755 bin lira oldu. Bu ödeneğin yüzde 85'lik kısmına denk gelen 281 milyon 991 bin 750 liralık kısmının ajanslar arasındaki dağılımı Sosyoekonomik Gelişmişlik Endeksi ve nüfus değerleri esas alınarak belirlendi. 

Bu çerçevede en yüksek ödenek 14 milyon 776 bin 406 lira ile Van, Muş, Bitlis, Hakkari'yi kapsayan kalkınma ajansına verildi.

Ödeneğin yüzde 15'lik kısmına denk gelen 49 milyon 763 bin 250 lirası da ajansların geçen yılki performansına göre yıl içinde Bakanlık tarafından aktarılacak.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05111.207
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  111.207  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISFIN 3,39 85.754.383 % 0,00  
KCHOL 18,20 62.595.560 % 0,00  
KOZAA 11,92 126.673.559 % 0,00  
OLMIP 4,29 4.017.487 % 0,00  
PETKM 3,80 290.298.133 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8393 7,8786 % 0,61  
Frank 6,3834 6,4218 % 0,36  
Riyal 1,6315 1,6396 % 0,60  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.642 1.642 6,24  
Altın Gr. 324 324 3,42  
Cumhuriyet 2.101 2.133 -13,00  
Tam 2.091 2.143 -14,01  
Yarım 1.011 1.037 -6,78  
Çeyrek 507 518 -3,38  
Gümüş.Ons 17,20 17,24 0,07  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 0,04  
B. Petrol 52,58 52,58 0,72  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru