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`Kalkınma`nın hafızası tek tuş uzaklıkta

22.04.2020 10:41

Son güncelleme : 22.04.2020 10:50
Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğüne bağlı 26 kalkınma ajansının kuruluşundan bu yana yayımladığı dokümanlar, interaktif web sitesinde bir araya getirildi.



AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kalkınma  ajansları, bölgelerinin stratejik önceliklerine hizmet eden sektörel, mekansal  veya tematik çalışmalar yapmak, bölgenin ulusal ve uluslararası tanıtımına  katkıda bulunmak ve yatırım potansiyeli olan alanlarda fizibilite çalışmaları  yürütmek üzere yayınlar çıkarıyor.

Bölgelerinin sürdürülebilir gelişmesini sağlamak amacıyla kamusal  alanda tartışılan konulara açıklık getirmeyi hedefleyen ajanslar, daha geniş  kitlelerce bu konuların tartışılmasını sağlamayı ve ürettiği yayınların topluma  etki etmesini amaçlıyor.

Bölgelerin kaynak ve imkanlarının tespit edilmesi, yerel potansiyelin  ortaya çıkarılması, ulusal ve uluslararası alanda bölgenin rekabetçi  üstünlüklerinin tanıtılması konularında kalkınma ajansı yayınları önemli roller  üstleniyor.

Bu amaçlar doğrultusunda, 26 kalkınma ajansının kuruluşundan bu yana  hazırladığı ekonomik ve sosyal kalkınma odaklı yayın ve raporlar, "Kalkınma  Kütüphanesi" adıyla interaktif bir platforma taşındı.

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünce oluşturulan ve  "www.kalkinmakutuphanesi.gov.tr" adresi üzerinden ulaşılabilen platformda,  bölgesel plan ve programlar, sektörel analiz raporları, proje fizibilite  raporları, etki analizleri ve diğer birçok türde yayın bulunuyor.

Sitede bir dokümanın detay sayfasına ulaşıldığında ilk etapta özeti  görüntüleniyor. Sitenin sol kısmında bulunan işlevsel butonlarla dokümanlar  Google Drive uygulamasına kaydedilebiliyor. Bilgisayara indirilen dokümanlar,  çevrim içi görüntülenebildiği gibi sıkıştırılıp daha düşük boyutta  indirilebiliyor. Dokümanlar sosyal medya platformlarında kolayca  paylaşılabiliyor, e-posta ile gönderilebiliyor. Yenilikçi yöntemlerle tasarlanıp  geliştirilen sanal kütüphane, aynı zamanda intihal.net uygulamasıyla entegre  olarak çalışıyor. Böylece üretilmiş dokümanlara yönelik benzerlik oranı tespit  edilebiliyor.





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