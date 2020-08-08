Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilenlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo işlemlerinde, banka ve sigorta muameleleri vergisi nispeti, satış tutarı üzerinden sıfır olarak uygulanacak.
Kambiyo işlemlerinde vergi düzenlemesi
08.08.2020 10:16
Son güncelleme : 08.08.2020 10:16
AA
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, banka ve sigorta muameleleri vergisi nispeti, Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilenlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır olarak uygulanacak.
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|EGGUB
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|% 10,00
|
|KARTN
|603,90
|23.634.281
|% 10,00
|
|YONGA
|25,74
|407.814
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|
|YBTAS
|7.645,00
|427.254
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.298,00
|252.756
|% 10,00
|
|KENT
|1.422,00
|4.739.526
|% -10,00
|
|QNBFL
|118,00
|73.984.345
|% -9,99
|
|BURVA
|64,40
|995.688
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|
|VKFYO
|10,48
|1.595.349
|% -9,97
|
|KRGYO
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|EKGYO
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|ASELS
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|1.695.900.833
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|GARAN
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|1.455.157.486
|% 1,70
|
|SISE
|6,03
|1.268.376.254
|% 4,87
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|GUSGR
|5,48
|995.735.567
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|EKGYO
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|3.132.370.814
|% 3,70
|
|KRDMD
|2,66
|694.030.161
|% 2,70
|
|TSKB
|1,07
|251.901.794
|% 2,88
|
|ODAS
|2,22
|509.552.710
|% 4,72
|
|YKBNK
|2,05
|471.333.422
|% -0,49
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,4865
|9,5340
|% 0,20
|
|Frank
|7,9527
|8,0006
|% 0,53
|
|Riyal
|1,9376
|1,9474
|% 0,87
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|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.035
|2.035
|-28,13
|
|Altın Gr.
|476
|476
|-3,61
|
|Cumhuriyet
|1.664
|1.679
|-1.665,11
|
|Tam
|1.694
|1.720
|-1.740,84
|
|Yarım
|831
|843
|-834,44
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|Çeyrek
|415
|421
|-422,45
|
|Gümüş.Ons
|28,28
|28,35
|-0,61
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|Gümüş Gr.
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