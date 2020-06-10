Özel kanunla kurulmuş kamu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşlarıyla kefalet ve yardımlaşma sandıkları haricindeki özel kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşlarının mali kaynakları, tek hazine kurumlar hesabı kapsamına dahil edildi.
Kamu meslek kuruluşlarının kaynakları tek hazine kurumlar hesabı kapsamında
10.06.2020 09:33
Son güncelleme : 10.06.2020 09:33
AA
Tek Hazine Kurumlar Hesabı Kapsamına Alınacak Kamu İdareleri ve Hesapların Belirlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, özel kanunla kurulmuş kamu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşlarıyla kefalet ve yardımlaşma sandıkları haricindeki özel kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, bunların döner sermayelerinin kendi bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan her türlü mal ve kaynakları tek hazine kurumlar hesabı kapsamında değerlendirilecek.
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|Açılış
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En Düşük
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|: 375,27
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|Önceki Kapanış
|: 374,58
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375,70
En Düşük
374,02
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,78
|8.396.323
|% 55,42
|
|USAK
|1,91
|124.425.007
|% 35,72
|
|TRCAS
|3,07
|28.800.191
|% 0,00
|
|KAPLM
|8,05
|11.887.833
|% 0,00
|
|KARSN
|2,03
|434.720.808
|% 0,00
|
|KAPLM
|8,05
|11.887.833
|% 0,00
|
|KARSN
|2,03
|434.720.808
|% 0,00
|
|TRCAS
|3,07
|28.800.191
|% 0,00
|
|SNGYO
|1,27
|35.873.689
|% 0,00
|
|SMART
|9,00
|19.416.352
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|1.545.806.761
|% 0,00
|
|GARAN
|8,18
|988.530.313
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,82
|933.222.223
|% 0,00
|
|THYAO
|12,61
|535.026.882
|% 0,00
|
|ASELS
|31,64
|483.696.273
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|1.545.806.761
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,39
|475.427.560
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,82
|933.222.223
|% 0,00
|
|KARSN
|2,03
|434.720.808
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,75
|108.945.881
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6433
|8,6866
|% 0,25
|
|Frank
|7,1247
|7,1676
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8044
|1,8135
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|3,98
|
|Altın Gr.
|375
|375
|0,24
|
|Cumhuriyet
|2.427
|2.457
|0,90
|
|Tam
|2.498
|2.528
|1,00
|
|Yarım
|1.219
|1.230
|0,50
|
|Çeyrek
|610
|616
|0,20
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,77
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,88
|0,04
|
|B. Petrol
|40,67
|40,67
|-0,51
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