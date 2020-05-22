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Kapasite kullanım oranı arttı

22.05.2020 10:16

Son güncelleme : 22.05.2020 10:20
İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), mayısta bir önceki aya göre 1,0 puan artarak yüzde 62,6 seviyesine yükseldi.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre,  imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.727 iş yeri tarafından mayıs ayı İktisadi  Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım  oranı, mayısta bir önceki aya göre 1,0 puan artarak yüzde 62,6'ya yükseldi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA)  bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 62,7'ye ulaştı.




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