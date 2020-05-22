İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), mayısta bir önceki aya göre 1,0 puan artarak yüzde 62,6 seviyesine yükseldi.
Kapasite kullanım oranı arttı
22.05.2020 10:16
Son güncelleme : 22.05.2020 10:20
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.727 iş yeri tarafından mayıs ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, mayısta bir önceki aya göre 1,0 puan artarak yüzde 62,6'ya yükseldi.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 62,7'ye ulaştı.
10:04102.252
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -397,40
|Açılış
|: 102.454
|
|Önceki Kapanış
|: 102.649
|
102.454
En Düşük
102.014
10:046,7974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0101
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8118
En Düşük
6,7746
10:047,4191
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0194
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4501
En Düşük
7,4149
10:04379,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,91
|Açılış
|: 379,14
|
|Önceki Kapanış
|: 377,19
|
379,47
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|PNSUT
|19,14
|15.583.271
|% 10,00
|
|YAPRK
|11,15
|2.425.780
|% 9,96
|
|TSGYO
|2,92
|3.019.214
|% 9,77
|
|TATGD
|9,23
|15.371.680
|% 8,72
|
|CASA
|22,00
|44.946
|% 8,16
|
|EGCEY
|0,81
|345.618
|% -10,00
|
|TACTR
|6,49
|236.483
|% -9,99
|
|EKIZ
|11,10
|1.710.155
|% -9,98
|
|GLRYH
|14,48
|4.617.440
|% -9,95
|
|RTALB
|31,14
|17.458.165
|% -9,90
|
|THYAO
|11,13
|42.758.720
|% 0,09
|
|KOZAA
|12,55
|29.149.480
|% 0,72
|
|ASELS
|29,38
|26.811.916
|% -0,61
|
|GARAN
|7,55
|26.038.981
|% -0,66
|
|TUPRS
|77,70
|23.495.920
|% -1,77
|
|EKGYO
|1,35
|11.038.547
|% -0,74
|
|KARSN
|1,76
|13.803.554
|% -0,56
|
|YKBNK
|2,18
|12.928.319
|% -0,46
|
|ODAS
|1,87
|11.049.595
|% 0,54
|
|GUSGR
|3,27
|15.859.058
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2667
|8,3082
|% -0,12
|
|Frank
|6,9768
|7,0188
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8033
|1,8124
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|8,08
|
|Altın Gr.
|378
|379
|1,39
|
|Cumhuriyet
|2.446
|2.482
|7,50
|
|Tam
|2.518
|2.546
|7,70
|
|Yarım
|1.229
|1.245
|3,80
|
|Çeyrek
|614
|623
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|16,92
|16,95
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,69
|3,69
|-0,05
|
|B. Petrol
|34,52
|34,52
|-1,55
|