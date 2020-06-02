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Kayıtlı İstihdamın Artırılması Projesi kapsamında 316 milyon euroluk destek

02.06.2020 17:38

Son güncelleme : 02.06.2020 18:12
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Dünya Bankası`ndan Türkiye`de kayıtlı istihdamın artırılmasına yönelik olarak 25 yıl vadeli 316 milyon euroluk kredi sağladı.



AA

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre,  Türkiye'de kayıtlı istihdamın artırılmasına yönelik olarak Türkiye Kalkınma ve  Yatırım Bankası ile Dünya Bankası arasında kredi anlaşması imzalandı.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop ve  Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame tarafından imzalanan ve  Hazine garantörlüğünde toplamda 316 milyon euroluk kredi kullandırımını içeren  Kayıtlı İstihdamın Artırılması Projesi, iki bankanın birlikte belirlediği 24 ilde  faaliyet gösteren firmaların kayıtlı istihdam fırsatlarını artırmayı hedefliyor.

Projeyle işlerini büyütmek ve geliştirmek isteyen özel sektör  işletmelerine finansal kaynağa ve becerilere erişim imkanı sağlanması ve kayıtlı  istihdam yaratma koşullarının iyileştirilmesi amaçlanıyor.  

"PROJE, TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası  Genel Müdürü İbrahim Öztop, dünyaca ekonomik olarak zorluklar yaşanılan bu  dönemde istihdamı artırmaya yönelik kaynağın sürdürülebilir ekonomik büyüme için  önemine dikkati çekerek, kredinin bir kısmını büyük işletmelere, bir kısmını da  aracı finans kuruluşları üzerinden KOBİ'lere kullandıracaklarını belirtti.

Kredi kullandırımında bankanın, Dünya Bankası standartlarına uyumlu  Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi'nin esas alınacağını belirten Öztop,  "Kayıtlı İstihdamın Artırılması Projesi'nde hem kredi kullanacak firmalara hem de  aracı finans kuruluşlarına teknik destek amacıyla eğitim sağlayacağız. Krediyi  kullanacak müşterilerin yönetim becerilerini ve krediyi kullandıracak  kuruluşların kurumsal kapasitelerini geliştirmek amacıyla danışmanlıklar  sunacağız." ifadelerini kullandı.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame ise "Dünya  Bankası olarak, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile belirlediğimiz illerde  faaliyet gösteren firmaların Türkiye'de istihdam yaratma koşullarını geliştirecek  olan Kayıtlı İstihdamın Arttırılması Projesi'ne destek vermekten son derece  memnunuz.  Bu proje, hedeflediğimiz bölgelerde tüm vatandaşlara ve Türkiye  ekonomisine katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.




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