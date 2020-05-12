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Kazakistan`ın dış ticareti yılın ilk çeyreğinde arttı

12.05.2020 10:52

Son güncelleme : 12.05.2020 10:52
Kazakistan`ın dış ticareti 2020 yılı ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artarak 21 milyar dolar oldu.



AA

Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Bahıt Sultanov, Bakanlar Kurulu  toplantısında, yurt içi ticaretin bu yılın ocak-nisan aylarında bir önceki yılın  aynı dönemine göre yüzde 34,8 gerilediğini belirtti.

Perakende satışların yüzde 44,7, toplan satışların yüzde 27,8  düştüğünü ifade eden Sultanov, "Olağanüstü hal uygulanmasıyla ticari tesislerin  faaliyetinin askıya alınması ticaretteki düşüşün temel sebebi." dedi.

Sultanov, dış ticaretin ise bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı  dönemine göre yüzde 2,7 artarak 21 milyar dolar olarak gerçekleştiğine vurgu  yaptı.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının birincil olmayan ürün  ihracat payını artırma çalışmasını hızlandırmanın gerekli olduğunu gösterdiğini  dile getiren Sultanov, "Bu, ihracatın düşmesi şartlarında istikrarlı dış talebe  sahip kanalları açacak." dedi.

İLK ÇEYREKTE PETROL ÜRETİMİ YÜZDE 6 ARTTI

Enerji Bakanı Nurlan Nogayev, bu yılın ilk çeyreğinde petrol  üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 31,3 milyon ton olarak  gerçekleştiğini aktardı.

Raporlama döneminde petrol ihracatının 25,3 milyon ton olduğunu ifade  eden Nogayev, "Doğal gaz üretimi plana yüzde 103 gerçekleşerek 20,2 milyar  metreküp oldu, bunun 5,6 milyar metreküpü ihraç edildi." dedi.

Nogayev, bu yılın ilk 4 ayında ülkede 37,1 milyar kilovatsaat elektrik  enerjisi üretildiğini dile getirdi.

Milli Banka Başkanı Yerbolat Dosayev de, dünya ham madde piyasalarında  durumun olumlu gelişmesi, dış şartların iyileşmesi ve petrol fiyatlarının 35-40  dolara çıkması durumunda bu yıl enflasyon koridorunun yüzde 6-8 olacağını  söyledi.

Öte yandan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Beybut Atamkulov,  eczacılık sanayisinin yüzde 24,2 arttığını ifade etti.

Salgın nedeniyle ülkede yolcu taşımacılığının askıya alındığına işaret  eden Atamkulov, "Bazı işletmelerin karantinaya kapatılması da ulaştırma ve  lojistiği etkiliyor, çünkü sevkiyat cirosu ve taşımacılık siparişi düşüyor."  ifadesini kullandı.

Atamkulov, bu yılın ilk çeyreğinde Kazakistan üzerinden geçen  konteyner taşımacılığının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 211 bin  600 TEU (yirmi ayak eşdeğeri birimi) olarak gerçekleştiğini kaydetti.




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