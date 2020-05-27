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Kenyalılar Türk ürünlerini sanal ticaret heyetiyle tanıyacak

27.05.2020 14:36

Son güncelleme : 27.05.2020 14:36
Ticaret Bakanlığı`nca düzenlenen Sanal Genel Ticaret Heyeti programının ikincisi Doğu Afrika`nın en büyük ekonomilerinden Kenya`ya yönelik gerçekleştiriliyor. Kenyalılar, gıdadan kişisel bakıma, temizlikten bebek eşyalarına kadar çeşitli sektörlerdeki Türk ürünlerini bu programla daha yakından tanıyacak.



AA

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığı'ndan aldığı bilgiye göre, yeni tip  corona virüs (Kovid-19) salgınının ticarete olumsuz etkileri çeşitli yöntemlerle  bertaraf ediliyor. Bu kapsamda, salgın tedbirleri nedeniyle yapılamayan Genel  Ticaret Heyeti programları yerine, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın talimatıyla  Bakanlık öncülüğünde hayata geçirilen Sanal Genel Ticaret Heyeti programları  uygulanıyor.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile  söz konusu ticaret heyeti programlarının düzenlenmesi ve katılımına yönelik  destekler de sağlanmaya başlandı.

Bu dönemde Ticaret Bakanlığı tarafından Türk malı ve markalarının  piyasada görünürlüğünün artırılmasına yönelik sanal ortamlarda gerçekleştirilen  faaliyetler desteklenecek. Türk firmalarının uluslararası piyasalarda rekabet  edebilirliğinin artırılması için de çalışmalar sürecek.

ÖZBEKİSTAN'DAN SONRA SIRA KENYA'DA

Sanal nitelikli ilk Genel Ticaret Heyeti programı 13-15 Mayıs'ta  Özbekistan'a yönelik düzenlenmişti.

Söz konusu organizasyonların ikincisi bugün itibarıyla Doğu Afrika'nın  en büyük ekonomilerinden biri olan Kenya'ya yönelik başladı. 29 Mayıs'a kadar  sürecek program, gıda, kişisel bakım ürünleri, temizlik ürünleri ve bebek  ürünleri sektörlerinde faaliyet gösteren 25 Türk ihracatçı firmayı 80 Kenyalı  ithalatçı firmayla bir araya getiriyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Nairobi Ticaret Müşaviri ve  ihracatçı firmaların katılımıyla video konferans yöntemiyle planlanan toplantının  ardından sanal ortamda ikili firma görüşmeleri gerçekleştirilecek.

Son yıllarda birçok yabancı firmanın ilgi odağında olan Kenya'da  dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak gıda ve hızlı tüketim ürünlerine  yönelik talep artışıyla kalitenin ön plana çıkması dikkati çekiyor. Bu durumun,  Türkiye menşeli mal ve hizmetlerin gelecekte piyasada daha çok tercih edilmesine  katkı sağlayacağı, Sanal Genel Ticaret Heyeti programının da bu yönde önemli bir  adım olacağı değerlendiriliyor.

HİNDİSTAN'A TÜRK FINDIĞI TANITILACAK

Bakanlık tarafından belirlenen hedef ülkeler arasında yer alan  Hindistan'a yönelik olarak da 15-19 Haziran döneminde fındık ve mamulleri,  hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, kuru meyve ve mamulleri, meyve  sebze mamulleri, su ürünleri ve hayvansal mamuller, süs bitkileri ve mamulleri,  tütün, zeytin ve zeytinyağı, gıda ve gıda dışı hızlı tüketim ürünleri, tarım  makineleri, soğuk hava depoları ve iklimlendirme sektörlerini kapsayan bir Sanal  Genel Ticaret Heyeti programı gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Söz konusu etkinliklere, 22-23 Haziran'da da plastik ve metal mutfak  eşyaları, cam ve seramik ev eşyaları, ev/banyo ürünleri ile ev tekstili  sektörlerini kapsayan Güney Kore Sanal Genel Ticaret Heyeti programıyla devam  edilmesi öngörülüyor.

Gelecek dönemde ayrıca Almanya, Kazakistan, Nijerya, Bulgaristan ve  Pakistan'a da sanal nitelikli Genel Ticaret Heyeti programları düzenlenmesi  hedefleniyor.




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