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KOBİ`ler ihracatçı olma yolunda dijital ortamda ilerliyor

30.05.2020 09:56

Son güncelleme : 30.05.2020 09:56
Ticaret Bakanlığı ve UPS firması iş birliğiyle KOBİ’lerin ihracatçı olabilmeleri, e-ihracat süreçlerine katılabilmeleri için hayata geçirilen ve yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında online gerçekleştirilmeye başlanan "Export Akademi" kapsamındaki ikinci çevrim içi eğitime Türkiye genelinden 650’ye yakın girişimci katıldı.



AA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet  gösteren kadın girişimcileri bir araya getirerek bir ağ kurmak ve girişimcileri  ihracat süreçlerine entegre etmek için başlatılan Türkiye Kadın Girişimci Fiziki  Networkü toplantıları çevrim içi ortama taşındı.

Söz konusu toplantıların 10'uncusu 22 Mayıs'ta çevrim içi ortamda    Hakkarili kadın girişimcilere yönelik gerçekleştirildi. Hakkari merkezden ve  Yüksekova’dan kadın girişimcilerin katıldığı toplantıda ihracatta hedef pazar  tespiti ve devlet destekleri konularında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Ticaret Bakanlığı ve UPS arasında imzalanan protokolle başlatılan ve  her ay iki ilde gerçekleştirilen "Export Akademi" Programı toplantıları,  katılımcılara muhtemel bir Kovid-19 bulaşma riskini engellemek amacıyla geçici  olarak durdurulmuştu.

Pandemi döneminde faaliyetlerine tüm hızıyla devam eden Ticaret  Bakanlığı, daha önce yalnızca kadın ve genç girişimcilere açık olan Export  Akademi programını da tüm KOBİ'lerin ihracatçı olabilmeleri, küresel tedarik  zincirlerinde yerlerini alabilmeleri ve özellikle e-ihracat süreçlerine  katılabilmeleri için nisan ayında çevrim içi ortama taşıdı.

Bu kapsamda ikinci çevrim içi eğitim 28 Mayıs'ta gerçekleştirildi. Söz  konusu eğitime Türkiye genelinden 650’ye yakın girişimci katıldı. Program her ay  elektronik ortamda, ücretsiz olarak tüm KOBİ'lere sunulmaya devam edecek.

NETWORK İHTİYACI KARŞILANIYOR

Programla e-ticaret konusunda hiçbir bilgisi olmasa dahi firmaları  e-ticaret yapmak için ihtiyaç duyacakları bilgilerle donatmak amaçlanıyor.  Böylece girişimcilerin bilgi, deneyim ve network ihtiyaçlarının karşılanması ve  ihracatın artışına katkıda bulunulması hedefleniyor.

Çevrim içi programla firmalara gümrükleme ve iade süreçlerinden satış  yöntemlerine, uygun paketlemeden ödeme sistemleri ve lojistik çözümlere, dijital  pazarlamadan, sanal pazarlara ve ihracata yönelik devlet desteklerine kadar tüm  konularda detaylı eğitimler veriliyor.




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