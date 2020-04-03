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KOBİ`lere yönelik kredi üst limiti yükseltildi

03.04.2020 09:04

Son güncelleme : 03.04.2020 09:04
KOBİ`lere yönelik yatırım ve işletme kredisi üst limiti 300,000 TL`den 3 milyon TL`ye çıkarıldı.



REUTERS

Küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) kanalıyla kullandırılacak yatırım ve işletme kredisi üst limiti işletme başına yıllık 300,000 TL'den 3 milyon TL'ye çıkarıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan konuya ilişkin kararda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararına göre, bu kapsamda kullandırılacak kredilerin vadesi de 48 aydan 60 aya çıkarıldı.

KOBİ'lere sağlanacak finansman desteğine ilişkin başvuru, değerlendirme ve destekten faydalanma koşulları ile iş ve işlem akışı KOSGEB ve bankalar ile yapılacak protokollerle belirlenecek.




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