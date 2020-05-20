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Konut Fiyat Endeksi arttı

20.05.2020 14:53

Son güncelleme : 20.05.2020 14:53
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Mart 2020 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.



AA

Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek  amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), Mart 2020'de bir önceki aya göre yüzde 1,37 artarak 125,41 seviyesinde gerçekleşti. 

Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,01 yükselen KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 2,82 artış kaydetti.

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2020 yılı şubat ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara  ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,33, 1,38 ve 1,22 artış gözlendi. Endeks değerleri 2019'un aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 11,71,  14,85 ve 16,36 artış gösterdi.  




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