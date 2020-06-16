Konut Fiyat Endeksi, nisanda aylık yüzde 1,7, yıllık yüzde 16,7 artışla 127,5 seviyesinde gerçekleşti.
Konut Fiyat Endeksi nisan ayında arttı
16.06.2020 15:02
Son güncelleme : 16.06.2020 15:02
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Nisan 2020 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.
Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), Nisan 2020'de bir önceki aya göre yüzde 1,7 artarak 127,5 seviyesinde gerçekleşti.
Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,7 yükselen KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 5,2 artış kaydetti.
Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2020 yılı nisan ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,7, 1,9 ve 1 artış gözlendi. Endeks değerleri 2019'un aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 13,1, 16,1 ve 17,9 artış gösterdi.
14:46111.203
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 1.646,58
|Açılış
|: 110.815
|
|Önceki Kapanış
|: 109.556
|
111.399
En Düşük
110.706
14:466,8500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0202
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8500
En Düşük
6,7909
14:467,7424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0137
|Açılış
|: 7,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7100
|
7,7586
En Düşük
7,6789
14:46381,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 2,68
|Açılış
|: 381,16
|
|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
381,26
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|22,00
|83.089.794
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,21
|13.969.081
|% 10,00
|
|DOAS
|13,53
|73.887.947
|% 10,00
|
|SNPAM
|7,92
|7.071.026
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|1.474.463
|% 10,00
|
|ISBIR
|939,70
|307.282
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,18
|560.865
|% -9,92
|
|EGCYO
|1,33
|1.095.256
|% -9,52
|
|EGCYH
|0,79
|785.482
|% -9,20
|
|DAGHL
|10,13
|2.889.805
|% -6,20
|
|ASELS
|32,66
|875.349.841
|% 2,13
|
|GSRAY
|3,34
|634.582.886
|% 1,52
|
|GARAN
|8,22
|621.889.673
|% 1,99
|
|EKGYO
|1,96
|525.924.049
|% 2,62
|
|ODAS
|2,16
|514.367.589
|% 5,88
|
|EKGYO
|1,96
|525.924.049
|% 2,62
|
|ODAS
|2,16
|514.367.589
|% 5,88
|
|KARSN
|2,37
|458.216.478
|% 6,28
|
|GSRAY
|3,34
|634.582.886
|% 1,52
|
|IHLGM
|1,60
|260.078.121
|% 2,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6296
|8,6728
|% 0,65
|
|Frank
|7,1913
|7,2346
|% 0,46
|
|Riyal
|1,8191
|1,8282
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|5,07
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,43
|
|Cumhuriyet
|2.476
|2.489
|6,10
|
|Tam
|2.541
|2.558
|6,30
|
|Yarım
|1.238
|1.249
|3,10
|
|Çeyrek
|621
|625
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|17,40
|17,44
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|0,02
|
|B. Petrol
|40,62
|40,62
|0,90
|
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