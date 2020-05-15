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Konut satış rakamları açıklandı

15.05.2020 10:01

Son güncelleme : 15.05.2020 10:16
Türkiye`de 2020 Nisan ayında 42 bin 783 konut satıldı.



Türkiye genelinde konut satışları 2020 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %55,5 oranında azalarak 42 783 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 6 113 konut satışı ve %14,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 4_500  konut satışı ve %10,5 pay ile Ankara, 2 533 konut satışı ve %5,9 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 6 konut ile Hakkari, 7 konut ile Ardahan ve 20 konut ile Bayburt oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 2020 NİSAN AYINDA 17 088 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde 2020 Nisan ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %23,9 oranında azalış göstererek 17 088 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %39,9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 2 451 konut satışı ve %14,3 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 2 konut ile Hakkari oldu.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 25 695 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Diğer konut satışları 2020 Nisan ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %65,1 oranında azalarak 25 695  oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 3 662 konut satışı ve %14,3 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %59,9 oldu. Ankara 2 286 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 1 372 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 4 konut ile Hakkari oldu.

KONUT SATIŞLARINDA 14 848 KONUT İLK DEFA SATILDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %60,7 azalarak 14 848 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %34,7 oldu. İlk satışlarda İstanbul 2 022 konut satışı ve %13,6 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 1 166 konut satışı ile Ankara ve 854 konut satışı ile İzmir izledi.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 27 935 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları 2020 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %52,1 azalış göstererek 27_935 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 4 091 konut satışı ve %14,6 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %66,9 oldu. Ankara 3 334 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 1 679 konut satışı ile İzmir izledi.

KONUT SATIŞLARI OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE %8,9 ARTTI

Ocak-Nisan döneminde 383 821 konut satışı gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,9 oranında artış gösterdi. Ocak-Nisan döneminde ipotekli konut satışı %141,4 oranında artarak 146 387, diğer satış türlerinde ise %18,6 oranında azalarak 237 434 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar %16,0 oranında azalarak 122 280 oldu. İkinci el konut satışları da %26,4 oranında artarak 261 541 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA 2020 YILI NİSAN AYINDA 790 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %78,8 azalarak 790 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Nisan 2020'de ilk sırayı 374 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 150 konut satışı ile Antalya, 47 konut satışı ile Ankara, 30 konut satışı ile İzmir ve 25 konut satışı ile Yalova izledi.

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI İRAN VATANDAŞLARINA YAPILDI

Nisan ayında İran vatandaşları Türkiye'den 157 konut satın aldı. İran'ı sırasıyla, 103 konut ile Irak, 61 konut ile Rusya Federasyonu, 54 konut ile Afganistan ve 40 konut ile Çin izledi.








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