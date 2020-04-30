GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Küresel enerji sistemi 70 yılın en büyük şokunu yaşıyor

30.04.2020 10:30

Son güncelleme : 30.04.2020 10:30
Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) raporuna göre, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını küresel enerji sistemine son 70 yılın en büyük şokunu yaşattı.



AA

IEA'nın Küresel Enerji Görünümü Raporu'nda, Kovid-19 salgınının bu yıl  kömür, petrol, doğal gaz, yenilenebilir enerji ve elektrik gibi kaynaklarla  karbon emisyonlarına etkisi ele alındı.

Rapora göre, bu yıl enerji talebi, 2008 küresel finansal krizi  sonrasında yaşanan düşüşten 7 kat daha sert bir düşüşle yüzde 6 gerileyecek. Bu  düşüş, dünyanın en büyük üçüncü enerji tüketicisi Hindistan'ın enerji talebinin  tamamıyla yok olması anlamına geliyor.

Enerji talebindeki düşüş, en fazla gelişmiş ekonomileri etkileyecek.  ABD'de yüzde 9 ve Avrupa Birliği'nde yüzde 11'lik talep düşüşü görülecek. Krizin  enerji talebine etkisi, salgının yayılmasını önlemeye yönelik tedbirlerin  süresine ve sertliğine bağlı olacak. Küresel olarak sokağa çıkma kısıtlamasının  yıl boyunca nisan ayının başındaki seviyede devam etmesi halinde her ay yüzde 1,5  düşüş olacak.

Elektrik talebi ise bu yıl 1930'lardaki "Büyük Buhran"dan sonra  yaşanan en büyük düşüşle yüzde 5 gerileyecek.

DÜŞÜK KARBONLU KAYNAKLARIN KULLANIMI ARTACAK

Öte yandan, rüzgar, güneş, hidroelektrik ve nükleer gibi düşük  karbonlu kaynakların kullanımı, bu yıl da artmaya devam ederek küresel enerji  üretiminin yüzde 40'ını karşılayacak. Bu payla, düşük karbonlu kaynaklar kömürden  elektrik üretimini geçmiş olacak. Rüzgar ve güneşten elektrik üretimi, 2019 ve  2020'nin başlarında tamamlanan yeni projelerin etkisiyle yılın geri kalanında da  yükselmeye devam edecek.

Yenilenebilir enerji kaynakları, bu yıl büyüme gösterecek tek kaynak  olsa da bu büyüme diğer yıllara kıyasla daha düşük seviyede kalacak.  Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi, bu yıl yüzde 5 artış gösterecek.  Nükleer enerjiden elektrik üretiminde ise 2019'da yaşanan rekordan sonra yüzde  3'lük düşüş olacak.

Söz konusu kaynaklardan üretim, kömür ve doğal gazdan elektrik  talebini de etkileyecek. Küresel elektrik üretiminde kömür ve gazın toplam payı  yüzde 3 azalışla 2001'den bu yana görülmemiş bir seviyeye gerileyecek. Küresel  kömür talebi, bu yıl yüzde 8 gerileyerek, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yanaki en  büyük düşüşü gösterecek. Kömürden elektrik üretimi, 2018'deki zirvenin ardından  bu yıl yüzde 10'dan daha fazla azalacak. Doğal gaz talebi de aralıksız 10 yıllık  büyümenin ardından bu yıl yüzde 5 azalacak.

Tüm bu gelişmelerin etkisiyle, küresel enerji kaynaklı karbon  emisyonları bu yıl yüzde 8 gerileyerek 2010'dan bu yanaki en düşük seviyesine  ulaşacak. Bu, şimdiye kadar yaşanan en büyük düşüş olarak kayıtlara geçecek.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:15102.063
Değişim :  0,46% |  468,04
Açılış :  101.996  
Önceki Kapanış :  101.595  
En Yüksek
102.195 En Düşük
101.811
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGCYH 0,44 100.162 % 10,00  
IZTAR 4,41 381.483 % 9,98  
KUTPO 11,71 9.946.606 % 9,95  
TKURU 13,70 230.667 % 9,95  
GLRYH 10,40 3.721.203 % 9,94  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6653 8,7087 % 0,28  
Frank 7,1325 7,1755 % 0,34  
Riyal 1,8497 1,8590 % 0,34  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.719 1.720 6,20  
Altın Gr. 385 385 2,54  
Cumhuriyet 2.470 2.528 15,70  
Tam 2.535 2.590 16,00  
Yarım 1.235 1.266 7,80  
Çeyrek 620 633 4,00  
Gümüş.Ons 15,34 15,38 0,05  
Gümüş Gr. 3,46 3,47 0,05  
B. Petrol 25,64 25,64 1,42  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru