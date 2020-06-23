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Küresel kömür tüketimi 16 yılın en düşüğünde

23.06.2020 10:59

Son güncelleme : 23.06.2020 11:16
Dünya genelinde kömür tüketimi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 0,6 azalarak 3 milyar 770 milyon ton petrol eş değeri oldu.



AA

AA muhabirinin "BP 2020 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu"ndan  yaptığı derlemeye göre, küresel birincil enerji kaynakları arasında kömürün payı  geçen yıl yüzde 27 olurken, bu rakam 16 yılın  en düşük seviyesi olarak kayıtlara  geçti.

Tüketimde yaşanan düşüşte, küresel düzeyde artan yenilenebilir enerji  yatırımları, doğal gaz tüketiminin artması, ülkelerin temiz enerji politikaları  ve sürdürülebilir kaynaklarının enerji sistemlerine dahil edilmesi gibi faktörler  rol oynadı.

Küresel kömür tüketimi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 0,6  azalarak 3 milyar 770 milyon ton petrol eş değeri olarak belirlendi.

ÇİN, KÖMÜR TÜKETİMİNDE YİNE LİDER

Çin, geçen yıl dünya kömür tüketiminin yaklaşık yüzde 51,7'sini tek  başına gerçekleştirerek en çok kömür kullanan ülke oldu. Ülkede kömür tüketimi,  bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,3 artışla 1 milyar 950 milyon ton petrol eş  değerini buldu.

Bu ülkeyi, kömür tüketimini yüzde 0,3 artıran Hindistan takip etti. Hindistan'da kömür tüketimi, 444 milyon 731 bin ton petrol eş değeriyle 2001'den  bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Hindistan'ın ardından dünyada en fazla kömür tüketen ABD'de ise kömür  kullanımı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 14,6 azaldı ve 270 milyon 851 bin  ton petrol eş değeri oldu.

Öte yandan, petrol ve doğal gaz bakımından zengin sayılan  Türkmenistan, Irak, Katar ve Trinidad ve Tobago'da geçen yıl kömür tüketilmedi.

DÜNYADA KÖMÜR ÜRETİMİ ARTTI

Dünya genelinde kömür üretimi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde  1,5 artarak 8 milyar 129 milyon ton oldu.

Söz konusu dönemde, dünyada en fazla kömür üretimi 3 milyar 846 milyon  tonla Çin'de gerçekleşti. Dünya kömür üretiminin yüzde 47,3'ünü tek başına  üstlenen Çin'i, 756 milyon tonluk üretimle Hindistan ve 639 milyon 800 bin tonluk  üretimle ABD izledi.

Kömür üretimini en çok artıran ilk 3 ülke ise Venezuella, Pakistan ve  Brezilya oldu. Venezuella, geçen yıl üretimini bir önceki yıla göre yüzde 49,1,  Pakistan yüzde 45,9 ve Brezilya yüzde 24,8 artırdı. Türkiye'de kömür üretimi ise bu dönemde yüzde 0,1 artarak 84 milyon  ton olarak hesaplandı.
 




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