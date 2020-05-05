Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, küresel liderlerin Covid-19 pandemisine karşı mücadele için toplam 7.4 milyar euro katkıda bulunmaya söz verdiklerini açıkladı.
Küresel liderlerden corona virüs mücadelesine 7.4 milyar euro
05.05.2020 10:01
Son güncelleme : 05.05.2020 10:21
DHA
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dünyanın her yerinden önde gelen liderlerin katılımıyla düzenlediği "Corona virüse Küresel Karşılık" başlıklı uluslararası söz verme etkinliğinin ardından yaptığı açıklamada, "Yalnızca birkaç saat içinde tüm katılımcılar olarak, Covid-19'a karşı aşı geliştirilmesi ile tanı ve tedavi işlemlerinin iyileştirilmesinde kullanılmak üzere toplam 7.4 milyar euroluk katılım sözü oluşturduk" dedi.
Von der Leyen daha önce yaptığı açıklamada, aşı geliştirilmesi ile tanı ve tedavi işlemlerinin iyileştirilmesinde kullanılmak üzere Avrupa Birliği olarak 1.0 milyar euro
vereceklerini, bunun yanında Almanya'nın 525 milyon euro, Fransa'nın 500 milyon euro ve İspanya'nın da 125 euro sözü verdiklerini duyurdu.
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