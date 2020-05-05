GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Küresel liderlerden corona virüs mücadelesine 7.4 milyar euro

05.05.2020 10:01

Son güncelleme : 05.05.2020 10:21
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, küresel liderlerin Covid-19 pandemisine karşı mücadele için toplam 7.4 milyar euro katkıda bulunmaya söz verdiklerini açıkladı.



DHA

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dünyanın her yerinden önde gelen liderlerin katılımıyla düzenlediği "Corona virüse Küresel Karşılık" başlıklı uluslararası söz verme etkinliğinin ardından yaptığı açıklamada, "Yalnızca birkaç saat içinde tüm katılımcılar olarak, Covid-19'a karşı aşı geliştirilmesi ile tanı ve tedavi işlemlerinin iyileştirilmesinde kullanılmak üzere toplam 7.4 milyar euroluk katılım sözü oluşturduk" dedi.

Von der Leyen daha önce yaptığı açıklamada, aşı geliştirilmesi ile tanı ve tedavi işlemlerinin iyileştirilmesinde kullanılmak üzere  Avrupa Birliği olarak 1.0 milyar euro vereceklerini, bunun yanında Almanya'nın 525 milyon euro, Fransa'nın 500 milyon euro ve İspanya'nın da 125 euro sözü verdiklerini duyurdu.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:0699.568
Değişim :  0,73% |  725,57
Açılış :  99.634  
Önceki Kapanış :  98.842  
En Yüksek
99.791 En Düşük
99.527
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 27,06 1.607.580 % 10,00  
CASA 17,74 190.918 % 9,98  
GLRYH 12,58 947.928 % 9,97  
EKIZ 11,80 353.740 % 9,97  
ARDYZ 27,62 12.599.866 % 9,95  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7319 8,7757 % -0,07  
Frank 7,2442 7,2879 % -0,30  
Riyal 1,8669 1,8762 % -0,10  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.698 1.699 -3,39  
Altın Gr. 385 385 -0,30  
Cumhuriyet 2.472 2.522 -3,50  
Tam 2.549 2.583 -3,60  
Yarım 1.236 1.263 -1,70  
Çeyrek 620 632 -0,90  
Gümüş.Ons 14,71 14,75 -0,08  
Gümüş Gr. 3,34 3,35 -0,00  
B. Petrol 28,83 28,83 1,63  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru