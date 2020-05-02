GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Küresel LNG ithalatında lider yine Japonya

02.05.2020 11:27

Son güncelleme : 02.05.2020 11:27
Küresel piyasada geçen yıl en fazla sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithal eden ülke, 76,9 milyon tonla Japonya oldu.



AA

AA muhabirinin Uluslararası Gaz Birliğinin "LNG 2020 Raporu"ndan yaptığı derlemeye göre, küresel LNG ticareti geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 13 artarak 354,7 milyon tona ulaştı. Böylece, küresel LNG ticaretinde 6 yıl aralıksız büyüme gerçekleşti.

Küresel piyasada, geçen yıl en çok LNG talebi ise Asya ülkelerinden geldi. LNG ithalatında 76,9 milyon tonla (yüzde 22) Japonya ilk sırada yer aldı.  Bu ülkeyi, 61,7 milyon tonla Çin ve yaklaşık 40,1 milyon tonla Güney Kore izledi.

Japonya 2018'de de en çok LNG ithal eden ülke olmuştu. Türkiye ise 9,4 milyon tonla en fazla LNG ithal eden ülkeler  listesinde 10. sırada yer aldı.

SIVILAŞTIRMADA YENİ LİDER AVUSTRALYA

2019'da en fazla LNG ihraç eden ülke ise 77,8 milyon tonla Katar oldu.  Katar'ı, 75,4 milyon tonla Avustralya ve 33,8 milyon tonla ABD takip etti.  Türkiye'nin en fazla LNG temin ettiği ülkelerden Nijerya 6'ıncı, Cezayir ise  9'ncu sırada yer aldı.

Geçen yıl 22 ülkenin LNG ihraç edebilecek imkanlara sahip olduğu  görüldü. İki yeni tesisi devreye alan ve bu tesislerden ilk kargo gönderimlerini  Aralık 2019'da gerçekleştiren Arjantin, listeye katılan son ülke oldu.

Sıvılaştırma kapasitesi açısından yaşanan değişimde, Katar ikinci  sıraya gerilerken, Avustralya ilk defa birinci sırada yer aldı.

Avustralya'nın yıllık doğal gaz sıvılaştırma kapasitesi 2019 sonu  itibarıyla 87,6 milyon ton oldu. Katar ise 77,1 milyon ton yıllık doğal gaz  sıvılaştırma kapasitesiyle 2'nci sıraya yerleşti.

2019'da sıvılaştırma kapasitesindeki önemli bir diğer artış da ABD'de  görüldü. Devreye alınan yeni tesisler, ABD'nin kapasitesine 23,35 milyon ton  yıllık ilave yaparken, ülkenin toplam kapasitesi 46,6 milyon tona yükseldi.

Küresel sıvılaştırma kapasitesi yıllık 430,5 milyon ton olarak  hesaplandı. Yıl sonu itibarıyla inşa halindeki sıvılaştırma tesislerinin toplam  kapasitesi ise 124,6 milyon ton olarak kayıtlara geçti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05101.110
Değişim :  -0,48% |  -485,22
Açılış :  101.996  
Önceki Kapanış :  101.595  
En Yüksek
102.328 En Düşük
99.360
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ZOREN 1,26 64.580.252 % 0,00  
TKFEN 14,25 119.995.651 % 0,00  
SMART 10,06 136.517.120 % 0,00  
AKBNK 5,89 343.150.272 % 0,00  
AFYON 2,68 587.208.924 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7318 8,7756 % -0,49  
Frank 7,2633 7,3071 % 0,78  
Riyal 1,8608 1,8701 % 0,35  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.700 1.701 13,64  
Altın Gr. 383 383 4,30  
Cumhuriyet 2.454 2.515 28,40  
Tam 2.518 2.577 29,00  
Yarım 1.227 1.260 14,20  
Çeyrek 615 630 7,10  
Gümüş.Ons 14,93 15,00 0,00  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 0,01  
B. Petrol 26,52 26,52 0,04  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru