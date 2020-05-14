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Küresel petrol arzı nisanda arttı

14.05.2020 11:07

Son güncelleme : 14.05.2020 11:07
Küresel petrol arzı, nisanda bir önceki aya göre 260 bin varil artarak günlük 100 milyon 50 bin varil oldu.



AA

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) aylık petrol piyasası raporuna  göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi nisanda bir  önceki aya göre günlük 2 milyon 380 bin varil artışla 30 milyon 730 bin varil  oldu.

Ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise  günlük 5 milyon 520 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece, OPEC'in toplam  petrol üretimi nisanda günlük 36 milyon 250 bin varil olarak gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin petrol üretimi ise bu dönemde 2 milyon 240 bin  varil azalışla 63 milyon 800 bin varil oldu.

Böylece, küresel petrol arzı nisanda bir önceki aya göre günlük 260  bin varil artarak 100 milyon 50 bin varile yükseldi.

KÜRESEL PETROL TALEBİ

Rapora göre, küresel petrol talebinin  2020'de günlük ortalama 8  milyon 600 bin varil seviyesinde azalacağı tahmin ediliyor.

Söz konusu azalışta, Kovid-19 salgını nedeniyle 187 ülkenin  sınırlarının geçişlere kapalı ya da sınırlı olmasıyla ulaşımda ve ekonomilerde  hareketliliğin azalmasının rol oynadığı belirtiliyor.

Petrol talebinde 33 milyon 100 bin varille Asya Pasifik bölgesinin  başı çekmesi beklenirken, bu bölgeyi 28 milyon 900 bin varille Amerika ve 13  milyon 200 bin varille Avrupa'nın izleyeceği kaydediliyor.




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