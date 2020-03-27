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Küresel petrol talebi azalabilir

27.03.2020 09:22

Son güncelleme : 27.03.2020 09:22
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, petrol piyasasındaki düşük talebe rağmen ciddi bir tedarik fazlası olduğunu belirterek, "Dünyanın günlük petrol talebi 100 milyon varil ve bunun yüzde 80`i ulaşımda kullanılıyor. Bugün, dünyada 3 milyar insan yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle tecritteyiz ve hareket edemiyoruz. Bunun etkisiyle 2020`de günlük petrol talebinin yaklaşık 20 milyon varil azalacağını öngörüyoruz" dedi.



AA

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Atlantik Konseyi tarafından organize edilen "Kovid-19 ve Enerji  Sisteminin Geleceği" konulu video konferansta yaptığı konuşmada, petrol  piyasalarında tarihte görülmemiş bir süreç yaşandığını dile getirdi.

Kovid-19 sebebiyle düşen talep ve piyasadaki arz fazlasına bağlı  olarak petrol fiyatlarının 20 dolar seviyesine gerilediğini anımsatan Birol, tüm  bu gelişmelerin gelecek yıllarda çok önemli sonuçları olacağını söyledi.

Birol, küresel petrol talebinin bu yılın ilk çeyreğinde azalacağını  fakat bu düşüşün ikinci çeyrekte daha büyük olacağını ifade ederek, "Petrol  talebi şu an serbest düşüşte. Dünyanın günlük petrol talebi 100 milyon varil ve  bunun yüzde 80'i ulaşımda kullanılıyor. Bugün dünyada 3 milyar insan Kovid-19  nedeniyle tecritteyiz ve hareket edemiyoruz. Bunun etkisiyle, 2020'de günlük  petrol talebinin yaklaşık 20 milyon varil azalacağını öngörüyoruz." diye konuştu.

EKONOMİSİ PETROLE BAĞIMLI ÜLKELERİN DURUMU ZORLAŞIYOR

Petrol talebindeki düşüşe rağmen Suudi Arabistan, Rusya ve bazı  üretici ülkelerin piyasaya ilave petrol kapasitesi sürmeyi planladığını belirten  Birol, şöyle devam etti:

"Bu süreçten Irak, Cezayir, Nijerya, Gabon, Umman, Ekvador gibi  ekonomisi petrol gelirlerine bağımlı ülkeler çok ciddi bir şekilde etkilenecek.  Hükümet bütçesinin yüzde 99'unu petrol gelirlerinden sağlayan Irak'ı düşünürsek,  şu anki petrol fiyatlarıyla Irak, kamu çalışanlarının ancak yarısının maaşını  ödeyebiliyor. Irak'ın kamu çalışanlarına ödediği aylık maaş yaklaşık 4 milyar  dolar ama elde ettiği gelir 2,5 milyar dolar seviyesinde ki sağlık, eğitim ve  diğer konulardaki masrafları hesaba katmadan böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Bu  durum, çok ciddi sosyal ve siyasi zorluklar ortaya çıkaracaktır."

Birol, tüm finansal kurumları bu ülkelere destek olmaya davet etti.

"FİYATLARDA İYİLEŞME OLDUĞUNDA KAYA PETROLÜ ÜRETİMİ YENİDEN ARTAR"

Öte yandan, petroldeki arz fazlası ve düşük taleple birlikte dünya  petrol stoklarının çok kısa bir süre içinde tamamen dolu hale geleceğini ifade  eden Birol, "Bu süreçte birçok petrol şirketinde işten çıkarmalar olabilir.  Petrol üreticisi ülkelere piyasanın stabil hale gelmesine katkı sağlamaları için  çağrıda bulunuyorum." diye konuştu.

Birol, özellikle Suudi Arabistan'ın rolüne dikkati çekerek, "Hem bu  yılki G20 toplantısının başkanı olarak hem de petrol piyasasında daha önce  gösterdiği yapıcı tutumlarından dolayı Suudi Arabistan'ın petrol piyasalarının  düzelmesi için yapıcı bir rol üstlenmesini bekliyoruz." dedi.

Rusya'nın ise Amerikan kaya petrolü üretimini durdurmak amacıyla  hareket ettiğini belirten Birol, şöyle konuştu:

"Bu fiyatlarla, Amerikan kaya petrolü üretiminde özellikle yılın  ikinci çeyreğinden başlayarak ciddi bir düşüş göreceğiz. Ben bu filmi daha önce  de gördüm. Rusya, Avrupa Birliği gaz piyasalarındaki payını korumak ve artırmak  için gaz fiyatlarını indirmişti. Şimdi ise aynı filmi daha büyük bir ekranda  görüyoruz ki bu da petrol piyasalarında oluyor. Fakat, kaya petrolünün  teknolojisi ve jeolojisi Amerika'da. Fiyatlarda iyileşme olduğunda, kaya petrolü  üretiminin çok daha güçlü bir şekilde artacağını düşünüyorum."

Birol, petrol piyasasındaki gelişmelerin doğal gaz ve sıvılaştırılmış  doğal gaz piyasalarını da ciddi bir şekilde etkilediğini dile getirerek, "Bu ve  bundan sonraki süreçte, tüm hükümetlerin, liderlerin ve herkesin rengi ortaya  çıkacak. Umuyorum ki bu beklenmedik zorluğa karşı birlik içinde ve doğru tarafta  durarak tarihteki yerimizi alırız." ifadelerini kullandı.





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