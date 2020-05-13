Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), küresel ticaretin yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3 azaldığını bildirdi.
Küresel ticaret corona etkisiyle azaldı
13.05.2020 14:39
Son güncelleme : 13.05.2020 14:56
AA
UNCTAD yılın ilk çeyreğine ilişkin küresel ticaret verileri raporunu açıkladı. Buna göre, Kovid-19 salgını ilk çeyrekte 2019’un son çeyreğiyle kıyaslandığında küresel ticaret değerinde yüzde 3'lük bir düşüşe yol açtı.
UNCTAD’ın tahminlerine göre söz konusu ticarette yılın ikinci çeyreğinde düşüşün hızlanarak ilk çeyreğe göre yüzde 27’ye ulaşmasını beklendiğinin belirtildiği raporda, Aralık’tan bu yana hızla düşen emtia fiyatları küresel ticarette düşüşte etkili oldu.
Raporda,martta yüzde 33,2 düşen akaryakıt fiyatlarının emtia fiyatlarında düşüşün itici gücü olduğu belirtilerek, mineral, cevher, metal, gıda ve tarımsal ham madde fiyatlarında ise yüzde 4'ten az düşüş olduğu kaydedildi.
Yine mart ayında emtia fiyatlarında yüzde 20’lik bir düşüşün yaşandığına yer verilen raporda, 2008 finansal krizinde söz konusu fiyatlarda en büyük aylık düşüşün yüzde 18,6 olduğu hatırlatıldı.
UNCTAD’ın raporunda 2008 finansal krizde emtia fiyatlarındaki düşüşün 6 ay sürdüğüne işaret edilerek, “Endişe verici bir şekilde, emtia fiyatlarında ve küresel ticaretteki mevcut düşüş eğiliminin süresi ve genel gücü belirsizliğini koruyor.” değerlendirmesine yer verildi.
14:41100.337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 720,64
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.523
En Düşük
99.443
14:416,9858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0122
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9775
14:417,6042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0098
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6042
En Düşük
7,5722
14:41383,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,28
|Açılış
|: 383,43
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
383,97
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|AYES
|3,19
|44.392
|% 10,00
|
|DENGE
|1,87
|1.258.832
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|975.854
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|812.753
|% 10,00
|
|YBTAS
|7.863,70
|566.186
|% 10,00
|
|BMELK
|4,15
|850.620
|% -9,98
|
|KSTUR
|35,30
|39.925
|% -9,49
|
|SERVE
|4,64
|798.181
|% -7,94
|
|GYHOL
|29,80
|75.610.330
|% -7,57
|
|GEDIK
|19,36
|7.846.953
|% -6,74
|
|ASELS
|28,86
|1.471.241.070
|% 5,25
|
|ECILC
|5,90
|498.621.806
|% 8,86
|
|ISFIN
|3,87
|467.402.129
|% 3,75
|
|THYAO
|10,71
|438.027.771
|% 0,66
|
|GARAN
|7,97
|342.635.966
|% 0,76
|
|ISFIN
|3,87
|467.402.129
|% 3,75
|
|EKGYO
|1,31
|157.539.111
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,20
|237.131.618
|% 0,92
|
|ODAS
|1,87
|190.049.971
|% 1,63
|
|ECILC
|5,90
|498.621.806
|% 8,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5746
|8,6176
|% 0,26
|
|Frank
|7,1872
|7,2305
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8542
|1,8635
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|4,09
|
|Altın Gr.
|383
|383
|0,25
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.511
|0,70
|
|Tam
|2.542
|2.576
|0,60
|
|Yarım
|1.241
|1.259
|0,30
|
|Çeyrek
|620
|630
|0,20
|
|Gümüş.Ons
|15,57
|15,60
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,49
|0,02
|
|B. Petrol
|29,95
|29,95
|-0,03
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:56ORMA
Yüzde 9.90 oranında artışla 5.66 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 534 adet işlem
-
14:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VAKBN, EREGL, PGSUS
-
14:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 497, 47 artarak (% 0.54 ) 93, 466
-
14:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : METAL, AVHOL, BRKO, EKIZ, ORMA, ROYAL, UMPAS, YBTAS, EGCYO, YONGA
-
14:55
ALYAG, MEGAP, ORMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında