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Küresel ticaret corona etkisiyle azaldı

13.05.2020 14:39

Son güncelleme : 13.05.2020 14:56
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), küresel ticaretin yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3 azaldığını bildirdi.



AA

UNCTAD yılın ilk çeyreğine ilişkin küresel ticaret verileri raporunu  açıkladı. Buna göre, Kovid-19 salgını ilk çeyrekte 2019’un son çeyreğiyle  kıyaslandığında küresel ticaret değerinde yüzde 3'lük bir düşüşe yol açtı.

UNCTAD’ın tahminlerine göre söz konusu ticarette yılın ikinci  çeyreğinde düşüşün hızlanarak ilk çeyreğe göre yüzde 27’ye ulaşmasını beklendiğinin belirtildiği raporda, Aralık’tan bu yana hızla düşen emtia  fiyatları küresel ticarette düşüşte etkili oldu.

Raporda,martta  yüzde 33,2 düşen akaryakıt fiyatlarının emtia  fiyatlarında düşüşün itici gücü olduğu belirtilerek, mineral, cevher, metal, gıda  ve tarımsal ham madde fiyatlarında ise yüzde 4'ten az düşüş olduğu kaydedildi.

Yine mart ayında emtia fiyatlarında yüzde 20’lik bir düşüşün  yaşandığına yer verilen raporda, 2008 finansal krizinde söz konusu fiyatlarda en  büyük aylık düşüşün yüzde 18,6 olduğu hatırlatıldı.

UNCTAD’ın raporunda 2008 finansal krizde emtia fiyatlarındaki düşüşün  6 ay sürdüğüne işaret edilerek, “Endişe verici bir şekilde, emtia fiyatlarında ve  küresel ticaretteki mevcut düşüş eğiliminin süresi ve genel gücü belirsizliğini  koruyor.” değerlendirmesine yer verildi.




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