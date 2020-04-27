Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel varlık alım programlarının toplam hacminin bu yılın sonunda 6 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini duyurdu.
`Küresel varlık alımları 6 trilyon dolara ulaşabilir`
27.04.2020 14:01
Son güncelleme : 27.04.2020 14:23
AA
Fitch'ten yapılan açıklamada, corona virüs salgınının ekonomik etkilerine karşı alınan önlemler kapsamında merkez bankalarının bilançolarının "aşırı hızlı" şekilde büyüdüğü belirtilerek, bu yılın sonunda küresel varlık alımlarının 6 trilyon dolara yükselmesinin beklendiği kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Fitch Ratings Direktörü Robert Sierra, "Bu çok büyük bir meblağ. 6 trilyon dolar, 2009 ve 2018 yılları arasında gördüğümüz toplam küresel varlık alımlarının yarısından fazla." ifadelerini kullandı.
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|YKBNK
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|156.443.603
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|
|GARAN
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|610.987.683
|% 2,22
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
|0,0000
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