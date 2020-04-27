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`Küresel varlık alımları 6 trilyon dolara ulaşabilir`

27.04.2020 14:01

Son güncelleme : 27.04.2020 14:23
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel varlık alım programlarının toplam hacminin bu yılın sonunda 6 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini duyurdu.



AA

Fitch'ten yapılan açıklamada, corona virüs salgınının ekonomik etkilerine karşı alınan önlemler kapsamında merkez bankalarının bilançolarının  "aşırı hızlı" şekilde büyüdüğü belirtilerek, bu yılın sonunda küresel varlık alımlarının 6 trilyon dolara yükselmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fitch Ratings Direktörü Robert  Sierra, "Bu çok büyük bir meblağ. 6 trilyon dolar, 2009 ve 2018 yılları arasında gördüğümüz toplam küresel varlık alımlarının yarısından fazla." ifadelerini kullandı.






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