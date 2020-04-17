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Kurulan ve kapanan şirket istatistikleri açıklandı

17.04.2020 10:35

Son güncelleme : 17.04.2020 10:35
Kurulan şirket sayısı, martta bir önceki aya göre yüzde 9,6 azalışla 8 bin 276 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 7,4 azalışla 763 olarak gerçekleşti.



AA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, mart ayına ilişkin kurulan-kapanan  şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, martta kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 9,6  azalarak 9 bin 155'ten 8 bin 276'ya geriledi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da  yüzde 7,4 azaldı ve 763 oldu. Şubatta kapanan şirket sayısı 824 idi.

Martta geçen yılın aynı ayına göre ise kurulan şirket sayısı yüzde  17,27, kapanan şirket sayısı yüzde 19,22 arttı.

Türkiye'de mart ayında 8 bin 425 şirket ve kooperatif  kuruluşu gerçekleştirildi. Buna göre, martta bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 9,6  azalırken, kooperatif sayısı yüzde 12,88, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde  4,84 artış gösterdi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 7,4, gerçek kişi ticari  işletme sayısı yüzde 35,26 azalırken, kooperatif sayısı yüzde 41,46 arttı.

Martta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 17,27,  kooperatif sayısı yüzde 58,51 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 46,01  artış kaydetti.

Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 19,22, kooperatif sayısında  yüzde 9,43 artış olurken, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 11,57 düşüş  görüldü.

TÜM İLLERDE ŞİRKET KURULUŞU GERÇEKLEŞTİ

Söz konusu ayda kurulan toplam 8 bin 425 şirket ve kooperatifin yüzde  85,52’sini limited şirket, yüzde 12,7’sini anonim şirket, yüzde 1,77'sini ise  kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,87'si İstanbul, yüzde  10,05'i Ankara, yüzde 5,38'i İzmir’de kuruldu. Martta tüm illerde şirket kuruluşu  gerçekleşti.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 2 bin 840'ı ticaret,  1286'sı imalat ve 937'si inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari  işletmelerinin 921’i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve  motosikletlerin onarımı, 846’sı inşaat, 305’i imalat sektöründe faaliyet  göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Martta kapanan şirket ve kooperatiflerin, 250'si toptan ve perakende  ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 159’u inşaat, 108’i  imalat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Bu dönemde kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 637’sinin toptan  ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 262'sinin  inşaat, 122’sinin imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Martta 149 kooperatif kurulurken bunların 56'sı konut yapı, 34'ü  işletme kooperatifi, 23'ü tarımsal kalkınma olarak işbaşı yaptı.

YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKETLER

Geçen ay kurulan 942 yabancı ortak sermayeli şirketin 540’ı Türkiye,  51'i İran, 32'si Suriye ve Irak ortaklı oldu. İş başı yapan yabancı ortak  sermayeli şirketlerin 97'sinin anonim, 845'inin limited şirket statüsünde  faaliyet gösterdiği görüldü.





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