GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Kurulan ve kapanan şirket istatistikleri açıklandı

22.05.2020 10:20

Son güncelleme : 22.05.2020 10:39
Kurulan şirket sayısı, nisanda bir önceki aya göre yüzde 66,01 azalışla 2 bin 813 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 45,48 azalışla 416 olarak gerçekleşti.



AA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, nisan ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, nisanda kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde  66,01 azalarak 8 bin 276'dan 2 bin 813'e geriledi. Bu dönemde kapanan şirket  sayısı da yüzde 45,48 azaldı ve 416 oldu. Martta kapanan şirket sayısı 763  idi.

Nisanda geçen yılın aynı ayına göre ise kurulan şirket sayısı yüzde  57,97, kapanan şirket sayısı yüzde  42,70 azaldı.

Türkiye'de nisan ayında 2 bin 878 şirket ve kooperatif  kuruluşu gerçekleştirildi.

Buna göre, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin de  görüldüğü nisanda bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 66,01,  kooperatif sayısı yüzde 56,38, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 67,46  azalış gösterdi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 45,48, kooperatif sayısı  yüzde 81,03 azalırken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 15,09  arttı.

Nisanda geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 57,97,  kooperatif sayısı yüzde 32,29, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 51,42  azalış kaydetti.

Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 42,70, kooperatif sayısında  yüzde 78 azalış olurken, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 31,46 artış  gerçekleşti.

ŞİRKET VE KOOPERATİFLERİN ÜÇTE BİRİ İSTANBUL'DA KURULDU

Söz konusu ayda kurulan toplam 2 bin 878 şirket ve kooperatifin yüzde  82,18'ini limited şirket, yüzde 15,53'ünü anonim şirket, yüzde 2,26'sını ise  kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 31,06'sı İstanbul'da,  yüzde 11,08'i Ankara'da, yüzde 6,95'i İzmir'de kuruldu. Bu ay Iğdır'da şirket  kuruluşu gerçekleşmedi.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 977'si ticaret,  547'si  imalat ve 312'si inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari  işletmelerinin 331'i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve  motosikletlerin onarımı, 235'i inşaat, 145'i imalat sektöründe faaliyet göstermek  üzere çalışmalarına başladı.

Nisanda kapanan şirket ve kooperatiflerden 121'inin toptan ve  perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 67'sinin  inşaat, 56'sının imalat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Bu dönemde kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 689'unun toptan  ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı,  245'inin  ulaştırma ve depolama, 208'inin imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Nisanda 65 kooperatif kurulurken bunların 25'i konut yapı, 17'si  işletme kooperatifi, 9'u tarımsal kalkınma olarak iş başı yaptı.

YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKETLER

Geçen ay kurulan 196 yabancı ortak sermayeli şirketten 11'i İran, 6'sı  Mısır ortaklı oldu. İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 26'sının  anonim, 170'inin limited şirket statüsünde faaliyet gösterdiği görüldü.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:24102.369
Değişim :  -0,27% |  -279,55
Açılış :  102.454  
Önceki Kapanış :  102.649  
En Yüksek
102.598 En Düşük
102.014
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PNSUT 19,14 18.412.087 % 10,00  
TSGYO 2,92 3.879.627 % 9,77  
YAPRK 11,10 5.303.543 % 9,47  
PEKGY 6,01 3.977.033 % 9,27  
CASA 22,00 44.946 % 8,16  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2523 8,2937 % -0,29  
Frank 6,9720 7,0140 % 0,01  
Riyal 1,8035 1,8125 % 0,02  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.735 1.735 7,91  
Altın Gr. 379 379 2,02  
Cumhuriyet 2.450 2.486 11,40  
Tam 2.522 2.551 11,80  
Yarım 1.231 1.247 5,80  
Çeyrek 615 624 2,80  
Gümüş.Ons 16,91 16,94 -0,19  
Gümüş Gr. 3,70 3,71 -0,04  
B. Petrol 34,27 34,27 -1,80  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru