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Kurulan ve kapanan şirket istatistikleri açıklandı

20.03.2020 11:33

Son güncelleme : 20.03.2020 11:33
Kurulan şirket sayısı, şubatta bir önceki aya göre yüzde 12,62 azalarak 9 bin 155 oldu.



AA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, şubat ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, şubatta kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 12,62 azalışla 10 bin 477'den 9 bin 155'e düştü. Bu dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 61,1 azaldı ve 824 oldu. Ocak 2020’de kapanan şirket sayısı 2 bin 118 idi.

Şubatta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 36,76, kapanan şirket sayısı da yüzde 31,84 arttı.





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