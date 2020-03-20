Kurulan şirket sayısı, şubatta bir önceki aya göre yüzde 12,62 azalarak 9 bin 155 oldu.
Kurulan ve kapanan şirket istatistikleri açıklandı
20.03.2020 11:33
Son güncelleme : 20.03.2020 11:33
AA
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, şubat ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, şubatta kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 12,62 azalışla 10 bin 477'den 9 bin 155'e düştü. Bu dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 61,1 azaldı ve 824 oldu. Ocak 2020’de kapanan şirket sayısı 2 bin 118 idi.
Şubatta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 36,76, kapanan şirket sayısı da yüzde 31,84 arttı.
11:1787.904
En Yüksek
|Değişim
|: 3,18%
|| 2.708,92
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
86.941
11:176,4880
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0563
|Açılış
|: 6,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5489
En Düşük
6,4561
11:177,0009
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 6,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0307
En Düşük
6,9588
11:17315,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 5,61
|Açılış
|: 315,64
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,25
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|7,59
|1.614.074
|% 10,00
|
|MRSHL
|38,72
|608.772
|% 10,00
|
|EPLAS
|10,01
|34.705
|% 10,00
|
|YBTAS
|4.048,00
|52.624
|% 10,00
|
|AYCES
|7,08
|457.366
|% 9,94
|
|BALAT
|1,32
|142.705
|% -7,04
|
|UZERB
|1,37
|17.007
|% -6,16
|
|BMELK
|0,92
|12.313
|% -5,15
|
|CRDFA
|1,90
|4.506
|% -5,00
|
|NIBAS
|5,55
|11
|% -4,64
|
|GARAN
|7,77
|227.880.097
|% 2,51
|
|ASELS
|21,70
|145.582.958
|% 2,84
|
|THYAO
|8,16
|135.499.795
|% 2,77
|
|TSPOR
|2,18
|100.908.777
|% -0,46
|
|ISFIN
|3,04
|83.091.933
|% 6,29
|
|ODAS
|1,24
|65.403.284
|% 5,08
|
|TSPOR
|2,18
|100.908.777
|% -0,46
|
|YKBNK
|1,95
|79.890.201
|% 2,63
|
|GARAN
|7,77
|227.880.097
|% 2,51
|
|ISFIN
|3,04
|83.091.933
|% 6,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6331
|7,6714
|% 1,85
|
|Frank
|6,6022
|6,6420
|% -0,13
|
|Riyal
|1,7196
|1,7282
|% -0,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.512
|1.512
|40,16
|
|Altın Gr.
|316
|316
|6,09
|
|Cumhuriyet
|2.072
|2.104
|-13,00
|
|Tam
|2.055
|2.107
|-23,75
|
|Yarım
|993
|1.019
|-11,49
|
|Çeyrek
|498
|510
|-5,75
|
|Gümüş.Ons
|12,93
|12,97
|0,84
|
|Gümüş Gr.
|2,70
|2,71
|0,16
|
|B. Petrol
|30,32
|30,32
|1,85
|