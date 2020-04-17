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Kurumlar vergisi beyannamelerinde süre uzatıldı

17.04.2020 17:18

Son güncelleme : 17.04.2020 17:33
Gelir İdaresi Başkanlığı, 30 Nisan`a kadar verilmesi gereken kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin 1 Haziran gün sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.



AA

Başkanlıktan yapılan duyuda, "30 Nisan 2020'ye kadar verilmesi gereken  kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri, 1 Haziran 2020 gün  sonuna kadar uzatılmıştır." ifadesi yer aldı.

DİĞER ERTELEMELER

Başkanlık, yeni tip corona virüs sürecinin ardından, martta verilmesi  gereken 2019 yılına ait gelir vergisi beyannamesinin verilmesi süresini 30 Nisan,  şubat dönemine ait KDV beyannamelerinin verilmesi süresini ise 24 Nisan günü  sonuna kadar uzatmıştı. Ayrıca mart sonunda kadar verilmesi gereken Ba-Bs  formlarının verilme süresi ile e-Defterlerin oluşturulma, imzalanma ve e-Defter  beratlarının yüklenme süresi 30 Nisan'a ertelenmişti.

65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle  sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile bu  meslek mensuplarından hizmet alan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin beyan  ve ödeme yükümlülükleri de sokağa çıkma yasağının bittiği tarihi izleyen 15.  günün sonuna kadar ertelenmişti.

Mücbir sebep kapsamına dahil edilen mükelleflerin de nisan, mayıs ve  haziranda vermesi gereken muhtasar ve KDV beyanları 27 Temmuz'a kadar, bunların  ödemeleri ise 6'şar ay ötelenmişti.





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