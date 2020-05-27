Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi ekonomisinin bu yıl yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele ederken yüzde 8 ile 12 arasında daralacağını söyledi.
Lagarde: Euro Bölgesi ekonomisi küçülecek
27.05.2020 13:20
Son güncelleme : 27.05.2020 13:29
AA
Frankfurt'ta gençlerle diyalog etkinliğine katılarak soruları cevaplayan Lagarde, ECB’nin büyümeye yönelik “ılımlı” senaryosunun zaman aşımına uğradığını belirtti.
“Büyüme senaryosu orta ve şiddetli ölçek arasında olacak” ifadesini kullanan Lagarde, Euro
Bölgesi’nin ekonomisinde Kovid-19 nedeniyle daralmanın yüzde 8 ile 12 arasında olacağını söyledi.
ECB, daha önce söz konusu daralmanın yüzde 5 ile 12 arasında olacağını açıklamıştı.
19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2020'nin ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,8, 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 3,2 azalmıştı. İkinci çeyrekte bölgede daralmanın Kovid-19 tedbirlerinin ekonomik faaliyetleri durdurması nedeniyle yüzde 10 ile yüzde 20 arasında olması bekleniyor.
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