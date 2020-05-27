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Lagarde: Euro Bölgesi ekonomisi küçülecek

27.05.2020 13:20

Son güncelleme : 27.05.2020 13:29
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi ekonomisinin bu yıl yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele ederken yüzde 8 ile 12 arasında daralacağını söyledi.



AA

Frankfurt'ta gençlerle diyalog etkinliğine katılarak soruları  cevaplayan Lagarde, ECB’nin büyümeye yönelik “ılımlı” senaryosunun zaman aşımına  uğradığını belirtti.

“Büyüme senaryosu orta ve şiddetli ölçek arasında olacak” ifadesini  kullanan Lagarde, Euro Bölgesi’nin ekonomisinde Kovid-19 nedeniyle daralmanın  yüzde 8 ile 12 arasında olacağını söyledi.

ECB, daha önce söz konusu daralmanın yüzde 5 ile 12 arasında olacağını  açıklamıştı.

19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2020'nin  ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,8, 2019'un aynı dönemine göre  de yüzde 3,2 azalmıştı. İkinci çeyrekte bölgede daralmanın Kovid-19 tedbirlerinin  ekonomik faaliyetleri durdurması nedeniyle yüzde 10 ile yüzde 20 arasında olması  bekleniyor.




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