Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, corona virüs pandemisinin neden olduğu krizin, dünyanın savaşlar dışında karşı karşıya kaldığı, gelmiş geçmiş "en keskin ve derin" durgunluğa yol açtığını vurguladı.
Lagarde: Virüs krizi en keskin ve derin durgunluk
26.06.2020 11:41
Son güncelleme : 26.06.2020 11:41
DHA
Bununla birlikte, Lagarde ekonomide dip noktanın geride kaldığına da dikkat çekerek, daha ciddi bir ikinci dalganın da gelebileceği uyarısı yaptı.
Avrupa İş Liderleri Kongresi'nde konuşan Lagarde, toparlanma sürecine ilişkin olarak da ekonomideki restorasyonun virüsün coğrafi olarak küresel düzeydeki, doğudan batıya doğru yayılmasını izleyen belirli bir sırada olacağını vurguladı.
Covid-19 pandemisi sürecinde, Avrupa ekonomisinin ortaya çıkan krize karşı ayakta tutulması için parasal ve finansal politikaların "el ele" yürütüldüğünün altını çizdi.
Lagarde, merkez bankasının da parasal ve finansal tüm politika kaldıraçlarını birlikte kullanmaya özen gösterdiğini de ekledi.
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