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LPG ithalatı azaldı

27.05.2020 13:06

Son güncelleme : 27.05.2020 13:14
Türkiye`nin LPG ithalatı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 azalarak 207 bin 826 ton oldu.



AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun mart ayına ilişkin  "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve  dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla ABD,  Cezayir, Kazakistan, Norveç, Rusya, Nijerya, Yunanistan ile Santa Kitts ve Nevis  oldu.

Türkiye'nin LPG ithalatı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,3  düşüşle 207 bin 826 tona geriledi.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG  ihracatı ise yüzde 67 artarak 18 bin 5 tona yükseldi. İhracat, İsviçre, Mısır,  Lübnan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bulgaristan, Romanya ve Türkiye Serbest  Bölgesi'ne yapıldı.

LPG ÜRETİMİ ARTTI

LPG üretimi de mart ayında yüzde 14,6 artışla 95 bin 58 tona  ulaştı.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince 223 bin 895 ton otogaz, 50 bin 912 ton  tüplü LPG ve 7 bin 299 ton dökme LPG satışı yapıldı. Böylece, martta toplam LPG  satışı 282 bin 107 tonu buldu.

Yıllık bazda otogaz satışı yüzde 12,2, tüplü LPG satışı yüzde 10,8,  dökme LPG satışı ise yüzde 1,4 azaldı. İç piyasada LPG satışlarında yüzde  11,7'lik düşüş görüldü.

Söz konusu ayda, yüzde 79,4 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer  alırken, bunu yüzde 18 ile tüplü LPG, yüzde 2,6 ile dökme LPG izledi.




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