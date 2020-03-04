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Lufthansa doğruladı: 150 uçağını yere indirecek

04.03.2020 17:14

Son güncelleme : 04.03.2020 17:32
Almanya`nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Lufthansa, 150 uçağını yere indireceğini doğruladı.



FOREKS

Almanya'nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Lufthansa, koronavirüs salgınının yol açtığı talep düşüşü ve seyahat yasakları nedeniyle 150 uçağını yere indireceğini doğruladı.

ÇİN'E TÜM UÇUŞLARIN ASKIYA ALINMASI 28 ŞUBAT'A UZATILMIŞTI

Alman hava yolu firması Lufthansa Group'a bağlı hava yolu şirketleri de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin'e tüm uçuşlarını askıya alınmasını 9 Şubat’tan 28 Şubat'a uzatma kararı almıştı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Lufthansa, SWISS ve Austrian Airlines, Pekin ve Şanghay ile karşılıklı tüm uçuşların 28 Şubat’a kadar askıya almaya karar verdi.” ifadesine yer verilmişti.

Açıklamada, söz konusu noktalara uçuşları askıya alma kararının daha önce 9 Şubat olarak açıklandığı hatırlatılarak, koronavirüs hakkında mevcut olan tüm bilgilerin detaylı olarak değerlendirilmesinden sonra askı süresinin 28 Şubat’a uzatıldığı kaydedilmişti.

Son olarak, Lufthansa, 24 Nisan’a kadar Çin ve 30 Nisan’a kadar Tahran uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştı.




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