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Lufthansa iflasın eşiğine gelmişti! Anlaşma sağlandı

25.05.2020 14:50

Son güncelleme : 25.05.2020 14:50
Corona virüs salgını nedeniyle iflasın eşiğine gelen Alman havayolu şirketi Lufthansa ile federal hükümet arasında anlaşma sağlandı. Anlaşmaya göre, hükümet, Lufthansa`ya 9 milyar Euro nakit aktaracak ve yüzde 20`lik hissenin sahibi olacak.



İHA

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle havayolu şirketleri iflasın eşiğine geldi. Almanya'da havayolu şirketi Lufthansa ile federal hükümet arasında kurtarma paketi konusunda devam eden görüşmelerde sona gelindi. Bugün gerçekleştirilen toplantıda hükümet ile Lufthansa arasında görüşülen yardım paketinde anlaşma sağlandığı duyuruldu. Hükümetin Lufthansa'nın yüzde 20 hissesini devralması karşılığında 9 milyar Euro ödeme konusunda anlaşmaya varıldığı ifade edildi. Ayrıca, Lufthansa Teftiş Kurulunun iki üyesi de Alman federal hükümeti tarafından belirlenecek.

Anlaşmaya göre, hükümet Lufthansa'ya 9 milyar Euro nakit aktararak yüzde 20'lik hissenin sahibi olacak. Devlet sahip olduğu bu hisselerle de şirkette önemli kararları engelleyemeyecek. Anlaşmanın hayata geçirilebilmesi için Lufthansa ile hükümetin vardığı kurtarma paketi anlaşmasının AB Komisyonu tarafından da onaylanması gerekiyor.

Öte yandan, 760 uçaklık filoya ve 138 bin işçiye sahip Lufthansa, salgın nedeniyle yüzde 20 kapasite ile çalışıyordu.





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