Lufthansa ilk çeyrekte 2,1 milyar euro zarar etti

BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|32.903.145
|% 10,00
|EMNIS
|4,07
|218.205
|% 10,00
|FRIGO
|16,30
|2.152.611
|% 9,99
|MRSHL
|76,50
|24.489.381
|% 9,99
|YONGA
|27,36
|826.402
|% 9,97
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,4369
|8,4792
|% 0,66
|Frank
|6,9669
|7,0088
|% 0,52
|Riyal
|1,7859
|1,7949
|% 0,39
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|-1,78
|Altın Gr.
|372
|372
|-0,27
|Cumhuriyet
|2.410
|2.450
|-6,00
|Tam
|2.481
|2.514
|-6,10
|Yarım
|1.211
|1.231
|-3,00
|Çeyrek
|605
|615
|-1,50
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,86
|-0,23
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|-0,05
|B. Petrol
|40,06
|40,06
|0,49
Seans Raporu
- 14:30TSGYO Yüzde 10.00 oranında artışla 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 979, 606 adet işlem
- 14:29 KENT, CMENT, ISYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:29 EGCYO, SELEC, ARDYZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:27SAFKR Yüzde 6.39 oranında artışla 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 222, 406 adet işlem
- 14:26GLBMD Yüzde 9.71 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 542, 814 adet işlem