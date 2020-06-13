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Maden ihracatçıları Çin`den umutlu

13.06.2020 11:17

Son güncelleme : 13.06.2020 11:27
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, Türkiye`nin maden ve doğal taş ihracatında en büyük payı alan Çin pazarının nisanla birlikte toparlanmaya başladığını belirterek, "Mayısta şubat, mart ve nisana göre Çin`e ihracatta yaşanan iyileşme yılın devamı için bizleri umutlandırıyor" dedi.



AA

Dinçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgının ham  maddenin ve kendine yetebilen bir ülke olmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez  daha gösterdiğini kaydederek, Türkiye'nin gerek ham madde gerekse de enerji  kaynağı olarak kullanılan madenler ve doğal taşlar konusunda oldukça zengin bir  ülke olduğunu söyledi.

Türkiye'de, dünyada üretimi yapılan 90 maden türünün 80'inin, 650 renk  ve desende mermerin, 150'yi aşkın çeşitlilikte doğal taşın bulunduğunu dile  getiren Dinçer, "Sektörümüzün, tüm ihraç ürünlerinin ham maddesi olması sebebiyle  Türkiye ekonomisine değer bazında katkısı 40 milyar dolardır." diye konuştu.

Dinçer, sektörün 2019 ihracatının 4,3 milyar dolar olarak  gerçekleştiğini, maden ürünlerinden üretilen bor ve trona soda külü eklendiğinde  rakamın 6 milyar dolara çıktığını bildirdi.

Çin'in maden sektörünün ihracatında önemli yer tuttuğunu ifade eden  Dinçer, şu bilgileri verdi:

"Çin, maden tarafında yüzde 31, doğal taşta ise yüzde 37'lik ihracat  payına sahip. Yıla, ocakta yüzde 8,6'lık ihracat artışıyla başlamıştık ancak ocak  ayının sonlarına doğru Çin'de başlayan karantina ciddi kayba neden oldu. Avrupa  ve ABD pazarlarında daralma daha geç başladığı için ilk çeyrekteki kaybımız yüzde  3,06’lık bir daralma yaşandı. İlk 5 ayda ise madende yüzde 15,07'lik düşüşle 1,53  milyar dolar, doğal taşta yüzde 20,84'lük düşüşle 595,6 milyon dolarlık ihracat  yaptık."

"ÇİN PAZARI HAREKETLENMEYE BAŞLADI"

İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer, ihracattaki kaybın üçüncü çeyrekte  de sürmesini beklediklerini kaydederek, Çin pazarında ise nisanla birlikte  hareketlenme başladığını söyledi.

Kovid-19 sürecinde İMİB olarak teknolojiyi ve dijital alt yapıları  etkin kullanan bir yapı olduklarını, bu süreçte yeni ticari hayatın yolları  üzerinde çalıştıklarını dile getiren Dinçer, "Teknolojiyi sağlıklı ticaret için  odağımıza aldık, dijital ortamda tanıtım, satın alma, ticaret heyeti  organizasyonları düzenleme, online B2B faaliyetleri gerçekleştirmek için yoğun  mesai harcadık. Bu noktaların hepsinde önemli yollar kat ettik." diye konuştu.

Mimarlara, iç mimarlara, karar vericilere yönelik Türk doğal taşını  kullanım örnekleriyle birlikte tanıtan webinar alt yapılı içeriklerde sona  geldiklerini kaydeden Dinçer, bunu bir seri olarak tasarladıklarını, ilkini 25  bin üyesi bulunan Amerika İç Mimarlar Derneği ile bir sonrakini 94 bin üyesi olan  Amerikan Mimarlık Derneği ile gerçekleştireceklerini anlattı.

Dinçer, bu süreçte mevcut pazarlardaki paylarını kaybetmemek için tüm  alternatifleri değerlendirdiklerini ve online ortamda da faaliyetleri  sürdürdüklerini bildirdi.

"EN YÜKSEK İHRACAT PAZARIMIZ ÇİN'DEN UMUTLUYUZ"

İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer, geçen yıl gerçekleştirilen 4,3  milyar dolarlık doğal taş ve maden ihracatının 1,34 milyar dolarılık kısmının  Çin'e yapıldığını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu pazarda yüzde 68'lere varan salgının kontrol altına alınmasıyla  azalmaya başladı. Çin pazarındaki beş aylık rakamlara baktığımızda daralmanın  geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,82 olarak gerçekleştiğini görüyoruz.  Mayıs sonu itibarıyla bu ülkeye gerçekleştirdiğimiz toplam maden ihracatı 462,8  milyon dolar oldu. Mayısta şubat, mart ve nisana göre Çin'e ihracatta yaşanan  iyileşme yılın devamı için bizleri umutlandırıyor."

Dinçer, salgının kontrol altına alınması sonrasında özel izinlerle  Çin'den bir alım heyetinin Türkiye'yi ziyareti için görüşmelerinin sürdüğünü  anlattı.

Çin'in yıl başında Türkiye'den ithal edilen bazı ürünlerde vergi  indirimine gittiğini hatırlatan Dinçer, "Türk doğal taş ve mermerinde vergi  sıfırlanmıştı. Salgın nedeniyle bu pozitif durumun etkisini görememiştik. Haziran  itibarıyla faydasını daha çok görmeye başlayacağımız düşünüyorum." dedi.

Aydın Dinçer, yaşanan küresel salgın nedeniyle bütün ekonomilerin  daraldığını, tedarik zincirlerinde kırılma ve değişmeler yaşandığını belirterek,  sözlerini şöyle tamamladı:

"Çin ve Hindistan'dan sonra doğal taş üretiminde üçüncü sırada bulunan  Türkiye,  dünyada üretimi yapılan 90 maden türünden 80'ine sahip. Avantajlarımızı  doğru kullanırsak bir başarı hikayesi oluşturabiliriz. Üçüncü çeyrekten itibaren  ikinci bir pandemi dalgası yaşanmaması halinde maden ihracatından hareketlenmeler  bekliyoruz. Pazarlardaki daralmalarda yaşanan geri çekilmenin belli bir periyotta  devam etmesi halinde 2021'de sektörümüz için eski iktisadi koşulları  yakalayabiliriz."




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