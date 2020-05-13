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Maske ihracatında ön izin şartı aranmayacak

13.05.2020 14:29

Son güncelleme : 13.05.2020 15:48
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Tekstil ve hazır giyim sektöründe küresel talep daralmasının yaşandığı bu dönemde, çok kullanımlı bez (dokuma-örme kumaştan mamul) maske ihracatı için ön izin şartı aranmayacak" ifadesini kullandı.



AA

Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, piyasaya sunulan tıbbi  ve cerrahi maskelerin ihracatına Sağlık Bakanlığından ön izin alınması  uygulamasının son dönemde ülkede artan maske ihtiyacının karşılanmasına ve sağlık  çalışanlarının tam donanımlı olarak yeni tip corona virüs (Kovid-19) hastalarına  hizmet sağlamasına önemli katkı sağladığını bildirdi.

Ticaret Bakanlığı olarak ihracatçı sektörlerin Kovid-19 pandemisinin  dünya ekonomisinde yol açtığı tahribatı en az zararla atlatmalarını sağlamayı  amaçladıklarını vurgulayan Pekcan, şunları kaydetti:

"Türkiye, bir yandan sağlık hizmetlerinin gerektirdiği tıbbi  ekipmanlarda yurt içi talebi karşılarken, aynı zamanda dünyanın önde gelen  tekstil ve hazır giyim üreticilerinden biri olarak bez maskenin uluslararası  piyasada en büyük tedarikçisi olabilecek altyapıya sahiptir. Tekstil ve hazır  giyim sektöründe küresel talep daralmasının yaşandığı bu dönemde, çok kullanımlı  bez (dokuma-örme kumaştan mamul) maske ihracatı için ön izin şartı aranmayacak.  İhracatçılarımıza kolaylık sağlayacak bu uygulamanın hayırlı olmasını dilerim."





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