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Merkez bankaları koronavirüse karşı faiz silahını çekti

04.03.2020 15:35

Son güncelleme : 04.03.2020 15:35
Çin`de ocak ayında başlayan koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomiye olası negatif etkileri merkez bankalarını faiz indirimine yönlendirdi.



AA

Kovid-19 virüsünün son dönemde dünyanın birçok ülkesinde etkisini  göstermeye başlamasının ardından görece riskli varlık fiyatlarında önemli  düşüşler gözlemlenirken, para politikacıları koronavirüsü gündemin ilk sırasına  taşıdı.

Salgının tedarik zincirinde ve finansal görünümde meydana getirdiği  bozulmanın ülke ekonomilerine etkisini azaltmak için merkez bankaları ellerindeki  araçları kullanmaya başladı.

Para politikası yöneticileri bir çok ülkede salgının etkilerini  azaltmak için hazır olduklarını belirtirken, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak  üzere çeşitli merkez bankaları politika faizinde indirime gitti.

Fed, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin  artmasıyla 17-18 Mart'taki Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi, dün  akşam politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekti.

Fed Başkanı Jerome Powell, karar sonrası yaptığı açıklamada, "ABD  ekonomik görünümüne yönelik risklerin bariz şekilde değiştiği kanaatine vardık.  Buna yanıt olarak, ekonomiyi daha da desteklemek için para politikası duruşunda  gevşemeye gittik." ifadelerini kullandı.

Analistler, Fed'in sürpriz indirimine rağmen piyasalarda tedirginliğin  devam ettiğini anımsatarak, 17-18 Mart'taki toplantıda bir faiz indirimine daha  gidilmesinin beklendiğini dile getirdi.

Powell'ın diğer merkez bankalarından da benzer politika kararlarını  beklediğini ifade etmesi ise gözleri diğer merkez banklarına çevirdi.

ECB, BOE VE BOJ DA FED'İN YOLUNDA GİDEBİLİR

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde pazartesi akşamı yayımladığı bir açıklamada, ECB'nin finansal istikrarı korumak amacıyla hazır  beklediğini, risklerin gerektiği önlemleri alacaklarını kaydetti.

ECB Başkan Yardımcısı Luis De Guintos ise salgınının bölge ekonomileri  için oluşturduğu risklere karşı merkez bankasının gerekli adımları atacağını  vurgulayarak, "Bu konuda ilk cephe maliye politikasıyla oluşturulmalı."  ifadelerini kullandı.

Analistler, 12 Mart'ta yapılacak ECB toplantısında yüzde 90 ihtimalle  10 baz puanlık indirime gidilmesini fiyatladığını belirtti.

İngiltere Merkez Bankası da (BoE) küresel merkez bankalarının konuya  ilişkin duruşlarına paralel bir açıklama yaparak, gerektiği takdirde harekete  geçmekten geri durmayacaklarını bildirdi.

Analistler, bu ay yapılacak BoE faiz toplantısında yüzde 60 ihtimalle  BoE'nin 25 baz puan indirime gitmesinin beklendiğini kaydetti.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) hafta içinde repo ihaleleriyle piyasaya  yaklaşık 4,6 milyar dolar vererek, Kovid-19'un etkilerini azaltmaya çalışmıştı.

Analistler, halihazırda BoJ'un yüzde -0,10 seviyesinde bulunan  politika faizinin yüzde 65 ihtimalle 10 baz puan daha aşağı çekilmesinin para  piyasalarında fiyatlandığını aktardı.

BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda, bugün yaptığı açıklamada, merkez  bankasının virüsle ilgili gelişmeleri yakından takip edeceğini ve gerekli  adımları atmakta tereddüt etmeyeceğini kaydetti.

Kuroda, hafta içinde yayımladığı bir başka açıklamada piyasalara  likidite vermelerinin gerekmesi halinde bunu sağlayacaklarını ve finansal  piyasaların istikrarını korumaya devam edeceklerini bildirmişti.

MERKEZ BANKALARI FAİZ İNDİRİMİNDE SIRAYA GİRDİ

Dün, Avustralya ve Malezya merkez bankaları, politika faizini 25 baz  puan aşağı çekerek sırasıyla yüzde 0,5 ve 2,5'e indirdi.

Avustralya Merkez Bankası (RBA) Başkanı Philip Lowe karar sonrası  yaptığı açıklamada salgının Avustralya ekonomisini önemli ölçüde  etkileyebileceğini vurgulayarak, gerekmesi halinde para politikasını gevşetmeye  devam edeceklerini kaydetti.

Malezya Merkez Bankası (BNM) hükümetin salgının etkilerini hafifletmek  amacıyla uygulamaya aldığı yaklaşık 5 milyar dolarlık mali destek paketinin  ardından faiz indirerek piyasaları rahatlatmaya çalıştı.

Asya'da gelişmekte olan bir diğer ekonomi Endonezya ise geçen hafta  bankaların rezerv gereklilik oranını düşürerek piyasaya likidite sağladı.

Analistler, Güney Kore Merkez Bankası'ndan faiz indirmesine de yüksek  olasılık verildiğine dikkati çekerek, merkez bankasının şubat ayındaki  toplantısında salgının mart ayında en yüksek seviyeye ulaşmasını beklediklerini  açıkladıklarına vurgu yaptı.

Öte yandan, Fed'in faiz indirmesini takiben bugün Katar, Moldova,  Ürdün ve Letonya Merkez Bankaları da faiz indirdi.





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