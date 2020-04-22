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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

22.04.2020 14:02

Son güncelleme : 22.04.2020 14:42
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan düşürerek yüzde 9,75`ten yüzde 8,75`e çekti.



AA

TCMB tarafından faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez  Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında toplanan PPK'nın, politika faizinin  yüzde 9,75'ten yüzde 8,75'e indirilmesine karar verdiği bildirildi.

Duyuruda, koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelere bağlı olarak  küresel büyüme görünümündeki zayıflamanın derinleştiği, gelişmiş ve gelişmekte  olan ülke merkez bankalarının genişleyici yönde adımlar atmaya devam ettiği  belirtildi.

Salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve  emtia fiyatları kanalıyla oluşturmakta olduğu küresel etkilerin yakından takip  edildiği vurgulanan duyuruda, ocak ve şubat aylarında finansal koşullardaki  iyileşmenin de katkısıyla güçlü bir eğilim sergileyen iktisadi faaliyetin,  koronavirüs salgınının dış ticaret, turizm ve iç talep üzerindeki etkilerine  bağlı olarak mart ayı ortalarından itibaren zayıflamaya başladığı kaydedildi.

Duyuruda, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Salgın hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki  olumsuz etkilerinin sınırlandırılması açısından finansal piyasaların, kredi  kanalının ve firmaların nakit akışının sağlıklı işleyişinin devamı büyük önem arz  etmektedir. Bu çerçevede, yakın dönemde uygulamaya konulan parasal ve mali  tedbirlerin ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek finansal istikrara ve  salgın sonrası toparlanmaya katkı yapacağı değerlendirilmektedir. Son dönemde  belirgin bir iyileşme gösteren cari işlemler dengesinin, emtia fiyatları ve  ithalatın sınırlayıcı etkisiyle yıl genelinde ılımlı bir seyir izleyeceği  öngörülmektedir."

"YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ ÜZERİNDEKİ RİSKLER AŞAĞI YÖNLÜ"

Duyuruda, enflasyon beklentilerinin, iç talep koşulları ve üretici  fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek enflasyon göstergelerinin  eğilimlerinin ılımlı seyrettiği bildirildi.

Küresel gelişmeler paralelinde Türk lirasında gözlenen değer kaybına  karşın başta ham petrol ve metal fiyatları olmak üzere uluslararası emtia  fiyatlarındaki keskin düşüşün devamının enflasyon görünümünü olumlu etkilediği  vurgulanan duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Üretim ve satışlardaki düşüşe bağlı birim maliyet artışları takip  edilmekle birlikte toplam talep koşullarının enflasyonu sınırlayıcı etkisinin  arttığı tahmin edilmektedir. Bu gelişmeler doğrultusunda yıl sonu enflasyon  tahmini üzerindeki risklerin aşağı yönlü olduğu değerlendirilmiştir. Bu çerçevede  Kurul, politika faizinde 100 baz puan indirim yapılmasına karar vermiştir. Kurul,  enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun  vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması  açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir. Enflasyondaki düşüşün  hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki  temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal duruş ana  eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini  sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal  istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam  edecektir."

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul'un geleceğe  yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanan  duyuruda, PPK toplantı özetinin 5 iş günü içinde yayımlanacağı bildirildi.





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