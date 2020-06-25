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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

25.06.2020 14:00

Son güncelleme : 25.06.2020 14:50
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8,25`te sabit bıraktı.



AA

TCMB tarafından faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez  Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında toplanan PPK'nın, politika faizinin  yüzde 8,25 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdiği bildirildi.

Duyuruda, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin  gelişmelere bağlı olarak küresel büyümedeki zayıflamanın yılın ikinci çeyreğinde  derinleşirken, ülkelerin attığı normalleşme adımlarına bağlı olarak kısmi bir  toparlanma gözlendiği belirtildi.

Küresel ekonomideki toparlanmaya ilişkin belirsizliklerin yüksek  seyretmekte olduğu, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke merkez bankalarının  genişleyici yönde adımlar atmaya devam ettiği bildirilen duyuruda, salgın  hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları  kanalıyla oluşturmakta olduğu küresel etkilerin yakından takip edildiği  kaydedildi.

Duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"İktisadi faaliyetteki yavaşlama nisan ayında belirginleşirken,  kademeli normalleşme adımlarıyla birlikte mayıs ayından itibaren toparlanmanın  başladığı görülmektedir. Salgın hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi  üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması açısından finansal piyasaların,  kredi kanalının ve firmaların nakit akışının sağlıklı işleyişinin devamı büyük  önem arz etmektedir. Bu çerçevede, yakın dönemde uygulamaya konulan parasal ve  mali tedbirler, ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek finansal istikrara  ve iktisadi faaliyetteki toparlanma sürecine katkı yapmaktadır. Son dönemde  ihracat ve turizm gelirlerinde salgın hastalığa bağlı olarak düşüş gözlenmiştir.  Ancak, normalleşmeyle birlikte mal ihracatında görülen toparlanma ve emtia  fiyatlarının düşük seviyeleri önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini  destekleyecektir."

"ULUSLARARASI EMTİA FİYATLARI TÜKETİCİ ENFLASYONUNU SINIRLAMAYA DEVAM ETTİ"

Duyuruda, toplam talep koşullarının sınırlayıcı etkisine karşın, salgına bağlı birim maliyet artışlarının yansımalarıyla çekirdek enflasyon  göstergelerinin eğilimlerinde bir miktar yükseliş gözlendiği vurgulandı.

Uluslararası emtia fiyatlarının tüketici enflasyonunu sınırlamaya devam ederken, gıda enflasyonunun dönemsel ve salgına bağlı etkiler nedeniyle  arttığı belirtilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Salgına bağlı tedbirlerle kısa vadede etkili olan arz yönlü  unsurların, normalleşme sürecinin devamıyla kademeli olarak ortadan kalkacağı ve  yılın ikinci yarısında talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale  geleceği değerlendirilmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünü  etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinin sabit tutulmasına karar  vermiştir. Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk  priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki  toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir.  Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için  para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede,  parasal duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün  sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı  ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya  devam edecektir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe  yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle  vurgulanmalıdır."

Duyuruda, Para Politikası Kurulu Toplantı Özetinin beş iş günü içinde  yayımlanacağı ifade edildi.




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