Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 204 milyon dolar azalarak 86 milyar 243 milyon dolara geriledi.
Merkez Bankası rezervleri geriledi
07.05.2020 14:59
Son güncelleme : 07.05.2020 14:59
AA
TCMB tarafından Haftalık Para
ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 30 Nisan'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 204 milyon dolar azalışla 51 milyar 457 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 24 Nisan'da 52 milyar 661 milyon dolar
seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın
rezervleri, 1 milyar dolar artarak 33 milyar 786 milyon dolardan 34 milyar 786 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 204 milyon dolar azalışla 86 milyar 447 milyon dolardan 86 milyar 243 milyon dolara düştü.
14:4499.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 542,93
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
14:447,1418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0574
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2700
En Düşük
7,1272
14:447,7190
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0553
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8587
En Düşük
7,7037
14:44394,45
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 4,15
|Açılış
|: 394,43
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,23
En Düşük
389,29
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|14,52
|13.901.577
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|2.268.489
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|218.770
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|413.428
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|496.294
|% 10,00
|
|GEDIK
|20,94
|13.410.678
|% -8,40
|
|CASA
|15,62
|106.013
|% -8,12
|
|IZMDC
|9,96
|16.796.941
|% -6,48
|
|INFO
|5,80
|6.839.954
|% -4,13
|
|BALAT
|2,23
|106.585
|% -3,88
|
|KRDMD
|2,63
|1.022.710.739
|% 6,05
|
|GARAN
|8,07
|499.856.248
|% 0,00
|
|THYAO
|10,70
|464.928.006
|% 1,33
|
|SASA
|9,35
|390.468.619
|% 4,24
|
|PETUN
|22,12
|369.474.059
|% 9,94
|
|KRDMD
|2,63
|1.022.710.739
|% 6,05
|
|GUSGR
|3,16
|306.671.781
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,14
|198.631.993
|% 1,42
|
|PETKM
|3,62
|284.482.345
|% 1,40
|
|DOHOL
|1,94
|122.295.767
|% 2,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9235
|8,9683
|% 0,73
|
|Frank
|7,3901
|7,4347
|% 0,46
|
|Riyal
|1,9226
|1,9322
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.694
|1.694
|8,51
|
|Altın Gr.
|394
|395
|4,25
|
|Cumhuriyet
|2.525
|2.577
|28,10
|
|Tam
|2.599
|2.644
|28,70
|
|Yarım
|1.268
|1.293
|14,10
|
|Çeyrek
|632
|646
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|15,00
|15,05
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,05
|
|B. Petrol
|31,70
|31,70
|1,98
|
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